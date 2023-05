Maria Grazia Cucinotta figlia Giulia chi è e cosa fa

Maria Grazia Cucinotta con suo marito Giulio Violati ha una figlia di nome Giulia oggi laureata. Cosa fa nella vita

Una delle attrici italiane più iconiche, a che a livello internazionale, degli anni Novanta, Maria Grazia Cucinotta è divenuta celebre grazie a film come Il Postino di Michael Radford (1994), recitando assieme a Massimo Troisi, e 007 – Il mondo non basta di Michael Apted (1999), ma in seguito si è costruita anche una solida carriera come produttrice. Nata a Messina, in Sicilia, il 27 luglio 1968, si è sposata il 7 ottobre 1995 con Giulio Violati, da cui nel 2001 ha avuto la sua unica figlia, Giulia.

Giulia Violati è divenuta abbastanza celebre sui social network grazie a una foto pubblicata su Facebook dalla madre nell’ottobre 2022, in cui Maria Grazia Cucinotta si complimentava emozionata con la figlia per la laurea in Economia e Management ottenuta all’Università Luiss di Roma con il punteggio massimo di 110 e lode. La ragazza è nata il 9 settembre 2001, e oggi ha quindi 21 anni, e già in precedenza era “apparsa” online grazie alle fotografie pubblicate dalla madre, ad esempio in occasione della festa per i 18 anni della ragazza, che è molto somigliante alla genitrice. Per il momento, però, Giulia Violati si tiene a distanza dal mondo dello spettacolo, concentrandosi in particolar modo sugli studi universitari, anche se in passato ha affiancato la madre nella produzione di Teen, un film sul tema del bullismo. “Pur essendo partita da lei l’idea di Teen, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie” ha detto in passato Cucinotta, spiegando che ha sempre cercato di assecondare la figlia nella sua indipendenza, consapevole di quanto sia ingombrante avere una madre famosa come lei.

Al momento non è noto cosa faccia o intenda fare Giulia Violati come lavoro, essendosi laureata da pochi mesi. È probabile che intenda proseguire gli studi in economia, e solo in seguito intraprendere una strada precisa, essendo ancora molto giovane. Della sua vita privata è noto che abbia un fidanzato anche se la ragazza si mantiene lontana sia dal mondo dello spettacolo sia da quello dei social network.

Maria Grazia Cucinotta chi è padre di Giulia Violati

Giulia Violati è nota per essere la figlia dell’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, ma anche suo padre è un personaggio abbastanza noto, anche se in tutt’altro settore. Si tratta di Giulio Violati, che ha un nome quasi identico a quello della giovane figlia e che anche a livello di carriera potrebbe aver influenzato molto il percorso della ragazza. È infatti un imprenditore romano, classe 1966 (quindi di due anni più vecchio di Maria Grazia Cucinotta), che si occupa anche di produzioni cinematografiche, collaborando con la moglie. Suo padre, Carlo Violati, è stato amministratore delegato di Ferrarelle. Giulio Violati e Maria Grazie Cucinotta si sono conosciuti a una festa di fine anno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa, a fine anni Ottanta: lei era reduce dal successo di Miss Italia e dalla partecipazione a Indietro tutta! di Renzo Arbore. Si sono poi sposati nel 1995, e sei anni dopo è nata la loro unica figlia Giulia.