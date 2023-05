Morta ex concorrente Grande Fratello Monica Sirianni chi era causa morte

L’ex concorrente del Grande Fratello morta si chiama Monica Sirianni. Aveva 37 anni e si è spenta a causa di un malore

Monica Sirianni, di origini calabresi, è nota al mondo dello spettacolo perché ha partecipato come concorrente d Grande Fratello nel 2011, edizione condotta da Alessia Marcuzzi e vinta da Sabrina Mbarek. Nella Casa piú spiata d’Italia è rimasta circa un mese, subentrando a programma in corso. Tuttavia, la vita della Sirianni è stata molto più che una semplice apparizione nel reality show di Canale 5. Di professione era un’insegnante molto apprezzata per la sua pazienza e dedizione. Purtroppo la concorrente del Grande Fratello è morta improvvisamente all’età di 37 anni, provocando sgomento e tristezza tra coloro che la conoscevano. Monica Sirianni è nata a Sidney da due genitori calabresi, nel dettaglio di Soveria Mennelli in provincia di Catanzaro. La sua data di nascita è 25 luglio 1986 ed è morta a 37 anni.

La concorrente del Grande Fratello fin dall’infanzia aveva una grande curiosità per la politica. Con il passare degli anni ha però sviluppato anche una propensione all’insegnamento. Di studi ha fatto Lingue e Letterature straniere ed essendo nata in Australia si è dedicata praticamente alla sua lingua madre. Monica Sirianni è arrivata in Italia nel 2008, un colpo di fulmine per Catanzaro decidendo così di vivere definitivamente in Calabria. Di lavoro era professoressa di inglese già prima di partecipare al Grande Fratello. Nella vita privata dell’ concorrente morta improvvisamente oggi c’era un ex fidanzato di nome Diego Bevilacqua con cui si era lasciata poco prima di fare il suo ingresso nel reality dove ha sviluppato una simpatia per il collega Fabrizio Conti. All’epoca, nel 2011, i telespettatori rimasero colpiti per la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo rendendola tra i preferiti dei fan.

Monica Sirianni causa morte

L’improvvisa scomparsa dell’amata ex concorrente di Grande Fratello 12, Monica Sirianni, ha lasciato la sua famiglia, i suoi amici e i suoi sostenitori in uno stato di shock e di dolore. La scomparsa della 37enne di Catanzaro ha suscitato molti interrogativi e ha creato un vuoto nel mondo della televisione. La notizia della sua morte si è diffusa a macchia d’olio e molti hanno espresso il loro dolore e le loro condoglianze sui social media. La causa della morte di Monica Sirianni è un malore non specificato, da qui sono nate diverse teorie e illazioni sul suo conto.

Diverse fonti parlano di infarto, le notizie prive di fondamento invece fantasticano su un’overdose, visto che sono in corso accertamenti su come è morta la concorrente del Grande Fratello. Non sono mancate per la Sirianni le teorie complottista dei no vax che subito hanno collegato il suo decesso al vaccino anti Covid. La verità è che in attesa di comunicati ufficiali sulla causa della morte della gieffina scelta da Alessia Marcuzzi è impossibile, e sbagliato, fare deduzioni affrettate. Monica venerdì sera era con i suoi amici più cari per un drink post cena. Una tipica serata in compagnia nel paese in cui viveva in Calabria, Soveria Mennelli. Il malore è arrivato all’improvviso e non c’è stato nulla da fare nonostante abbiano chiamato repentinamente i soccorsi. Trasportata in codice rosso all’ospedale l’ex del Grande Fratello 12 è morta a soli 37 anni.