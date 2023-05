Un Passo dal Cielo 7 Marco Rossetti spoiler dal set: “L’ho rispettata”

Un Passo dal Cielo 7 Marco Rossetti che interpreta Nathan spoilera sul finale di stagione in programma lunedì 8 maggio una sorpresa

Il gran finale di Un Passo dal Cielo 7 è stato anticipato a lunedì 8 maggio e c’è un attore del cast che si è un po’ tradito in un’intervista. Marco Rossetti che presta il suo volto a Nathan ha fatto uno spoiler involontario sul finale di stagione e in generale su cosa è successo sul set. Gran parte dei fan non vede l’ora di un bacio o qualcosa di più intimo tra Nathan e Manuela con il suo cuore diviso a metà tra l’uomo cresciuto tra le montagne e Gregorio, il vedovo della sua migliore amica. Ci ha pensato Marco Rossetti in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni a dare delle anticipazioni sulla fiction ambientata a San Vito di Cadore. Il volto di Damiano di Doc 2 ha infatti raccontato che il suo personaggio non è come sembra, ha lasciato intendere che cova qualcosa dentro che esploderà negli ultimi due episodi della serie con Giusy Buscemi. Inoltre nel corso del faccia a faccia si è lasciato andare anche a delle confessioni segrete su cosa è accaduto sul set, dalla preparazione per il tiro con l’arco, agli incidenti fino al presunto amore per Manuela Nappi. Dagli spoiler che arrivano sul set di Un Passo dal Cielo 7 Marco Rossetti ha spiegato come non era nelle sue corde questa disciplina olimpica di cui invece Nathan è invece un campione, d’altronde lo abbiamo conosciuto così tra le foreste delle Dolomiti, arco alla mano con il suo sguardo tenebroso puntato come istinto di difesa sulla Nappi con cui invece con il passare delle puntate ha creato un feeling speciale.

Un Passo dal Cielo 7 Marco Rossetti e l’imprevisto sul set

L’attore ha studiato per ben un mese tiro con l’arco con delle lezioni private e nonostante l’impegno e la professionalità ciò non è bastato. A volte non riusciva a girare le scene più difficili e per questo la produzione ha preso uno stuntman esperto che gli ha fatto in qualche piccola occasione da controfigura. Addirittura Damiano di Doc nel corso delle riprese si è strappato un adduttore mentre correva tra i boschi delle montagne di San Vito di Cadore. Per fortuna erano state girate già tutte le scene d’azione e così con qualche accorgimento è riuscito a portare a casa ciò che mancava per il gran finale della fiction di Raiuno prodotto da Lux Vide. Marco Rossetti in uno spoiler sul finale di Un Passo dal Cielo 7 ha rivelato di aver rispettato una “donna” sul set in una scena impetuosa. Ci rimarranno male i fan della coppia Nathan e Manuela che hanno pensato che si trattasse di una notte di passione tra i due (che comunque potrebbe esserci anche se l’attore non ha voluto sbottonarsi a riguardo). L’attore si riferiva ad una importante parte della fiction in cui ha recitato accanto ad un’orsa, ha dichiarato di essersi comportato con grande rispetto nei confronti dell’animale perché nonostante fosse mansueta e addestrata ha comunque l’istinto bestiale. Difatti stava per succedere sul set che ha portato al successo Daniele Liotti un incidente non da poco: l’orsa si è agitata durante alcune riprese e lo ha puntato, per fortuna è riuscita a strappargli solo lo zaino mentre scappava insieme a tutti quelli che erano presenti sulla scena.