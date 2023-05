Anticipazioni Un Passo dal cielo 7 ultima puntata 8 maggio: matrimonio

Stasera 8 maggio su Raiuno in onda l’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 7: le anticipazioni sul finale di stagione della fiction con Marco Rossetti

Un Passo dal Cielo 7 finisce stasera 8 maggio con l’ultima puntata in onda su Raiuno dal titolo L’ultima verità. Le anticipazioni sul gran finale di stagione sono in linea con il mood dell’episodio che promette al 100% che tutti i nodi verranno al pettine: la vita sentimentale di Manuela tra Nathan e Gregorio, il colpevole dell’omicidio di Roberta e la scelta finale di Vincenzo tra Carolina e Eva. Il giallo di questo ultimo atto della fiction ambientata a San Vito di Cadore non può che essere la condanna per il delitto di Roberta, cara amica di Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. L’investigatrice riuscirà finalmente a trovare la prova schiacciante per incastrare Paron il cui attore è Giorgio Marchesi. Non potrà questa volta il malvagio proprietario terriero trovare un escamotage o un appoggio politico per salvarsi, pagherà le conseguenze per aver fatto sì che Roberta sia morta prima del tempo ma non sarà così semplice come sembra perché dietro l’omicidio della donna si cela un segreto che colpirà tutta la comunità del paesino che si affaccia sul lago. Una volta che si è riusciti a dar pace all’angoscia di Gregorio a cui presta il volto Leonardo Pazzagli, gli spoiler su come finisce Un Passo dal Cielo 7 si intrecciano al destino sentimentale di Manuela. La Nappi a questo punto potrà vivere alla luce del sole e senza sensi di colpa la storia d’amore con il vedovo della sua più cara amica.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 7 come finisce

Anche se questa sera la fiction di Raiuno riserverà una sorpresa scottante per i telespettatori. Il personaggio di Giusy Buscemi potrebbe infatti rendersi conto che il suo cuore batte per Nathan interpretato da Marco Rossetti che in realtà non le è mai stato indifferente, anzi. Dalle anticipazioni dell’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 7 di stasera 8 maggio a cui ha dato una conferma lo stesso attore protagonista anche in Doc 2 nei panni di Damiano, è possibile che l’uomo cresciuto nelle foreste possa a sorpresa dichiararsi spiazzando così l’investigatrice che potrebbe cadere in una profonda indecisione tra Nathan e Gregorio. Solo al termine della puntata di questa settima stagione della fiction girata sulle Dolomiti si scoprirà se Manuela si mette insieme a Gregorio, a Nathan o con nessuno. Un indizio arriva dalla complicità con il personaggio di Marco Rossetti con cui si troverà gomito a gomito durante le ultime indagini della serie e nella loro volontà di aiutare Mirko a salvarsi dal padre. Infine c’è un altro cuore da risanare, si tratta di quello di Vincenzo Nappi il cui attore è Enrico Ianniello. Dagli spoiler sul finale di Un Passo dal Cielo 7 di questa sera 8 maggio il commissario napoletano sarà pronto dopo puntate e puntate di crisi profonda a scegliere tra la sua attuale fidanzata Carolina interpretata da Serena Iansiti oppure tornare con il suo ex grande amore Eva a cui presta il volto Rocio Munoz Morales. Farà così la proposta alla sua scelta. Infine le anticipazioni riveleranno anche il rapporto di Huber con sua figlia.