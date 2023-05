Anticipazioni Uomini e Donne scelta Luca Daffrè: saluta tutti

Anticipazioni Uomini e Donne ultima registrazione: Luca Daffrè ha scelto e ha spiazzato tutti stravolgendo il format

Come annunciato in questi giorni il dating show condotto da Maria De Filippi è pronto a salutare il pubblico per la pausa estiva e dalle anticipazioni che arrivano dall’ultima registrazione di Uomini e Donne Luca Daffrè ha fatto la sua scelta salutando il pubblico e stravolgendo completamente le regole del programma. Se dagli spoiler sul trono over arrivano decisi litigi e polemiche con in ordine di tempo Riccardo che ha liquidato una dama e un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Elio, il trono classico è risultato molto piatto eccetto ciò che vedremo in onda mercoledì riguardo all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La puntata è iniziata in maniera molto particolare: due corteggiatrici sono state completamente messe da parte e non sono state nemmeno presenti davanti alle telecamere perché il tronista dell’estate 2023 ha preferito chiarire con loro in camerino sia per rispetto sia per rendere speciale questo giorno a cui teneva tantissimo. Luca Daffrè ha infatti partecipato per ben tre volte a Uomini e Donne: prima è stato corteggiatore di Teresa Langella senza però arrivare alla scelta finale e poi è stato protagonista del trono di Angela Nasti che però preferì all’epoca Alessio Campoli. Due partecipazioni decisamente amare per lui che aveva puntato tutto su questa terza chance come tronista, una sorta di riscatto per dimostrare il suo valore e non apparire semplicemente come un belloccio senza contenuti. Dopo l’esperienza de L’Isola dei Famosi, Luca Daffrè era stato selezionato dalla redazione di Uomini e Donne, una decisione che aveva sorpreso tutti e arrivata dopo i lunghi troni di Lavinia Mauro e Federico Nicotera.

Uomini e Donne ultima registrazione: la scelta di Luca Daffrè

Chi si aspettava un percorso complesso e intricato deve ricredersi. Infatti dopo meno di due mesi Luca Daffrè ha fatto la sua scelta che è già nota grazie alle anticipazioni che arrivano da Lorenzo Pugnaloni. Sui social c’è un po’ perplessità per la decisione da parte del tronista di fare già la sua scelta anche perché fino ad oggi non sembrava aver legato in maniera così importante con nessuna delle corteggiatrici. L’unico bacio dato finora era stato con Alessandra ma anche con lei c’erano dubbi e inoltre sembrava essere attratto fisicamente da Camilla anche se non ha voluto baciarla per darsi del tempo che poi alla fine per decisione della produzione non c’è stato. Così in molti pensavano che Luca Daffrè avesse deciso di lasciare il trono senza fare la scelta e fidanzarsi con nessuna delle tre corteggiatrici rimaste dopo una selezione su oltre 1000 ragazze che si erano presentate per lui. A sorpresa però stando alle anticipazioni di Uomini e Donne che arrivano dall’ultima registrazione, chi ha scelto Luca Daffrè è Alessandra Somensi, corteggiatrice che fin dalla prima esterna è sembrata quella in grado di smuovere qualcosa dentro di lui che non sia soltanto attrazione fisica. Il popolo del web però non è convinto che questa storia possa andare a buon fine soprattutto dopo aver visto il feeling che era nato nei due troni precedenti tra Lavinia e Alessio Corvino e Federico e Carola, due coppie che ancora oggi sono seguite dagli appassionati di Uomini e Donne. La dinamica di cosa è successo in studio è andata in questo modo: è stata proiettata l’esterna dei due ragazzi, Camilla e Alice non sono proprio andate in studio e sono entrate le sedie rosse. Dopo il discorso c’è stato un bacio appassionato tra Luca Daffrè e la sua scelta Alessandra.