Mare Fuori 4 spoiler social di Silvia su Carmine e Rosa: brutta fine

L’attrice Clotilde Esposito involontariamente ha fatto un spoiler su Rosa e Carmine in Mare Fuori 4: cosa accade nel primo episodio

Sembrava impossibile potesse accadere e invece arriva il secondo caso di spoiler involontario su Mare Fuori 4 e anche questa volta galeotta è stata una storia pubblicata su Instagram. A cadere in errore è stata l’attrice Clotilde Esposito che nella fiction ambientata all’IPM di Napoli interpreta il personaggio di Silvia che avrà molto da raccontare in questo lungo capitolo. Le anticipazioni sul primo episodio di Mare Fuori 4 non sono però sul suo personaggio bensì sui due grandi protagonisti della terza stagione con la loro tormentata storia d’amore. Ovviamente si tratta di Rosa Ricci e Carmine Di Salvo e a causa di questo spoiler social di Silvia è possibile dedurre cosa accadrà nel primo episodio per i due fidanzatini impossibili. Avevamo lasciato la ragazza nella casa a Posillipo vista mare molto lussuosa regalata da Alfredo. L’enigma da sciogliere è perché ci sia un buco nella parete dopo che appena uscita dall’IPM Silvia aveva trovato già una stanza segreta dove c’erano degli operai a lavoro. È noto che quell’appartamento serviva come sorta di cassaforte per i soldi guadagnati dagli affari illeciti da parte della famiglia Ricci e lo stesso regista della fiction, Ivan Silvestrini, non si è fatto remore nel rivelare che molti indizi sono stati disseminati ma che nelle scene che si stanno girando in questi giorni a Napoli si verrà a capo di questo enigma. Ben differente è l’attenzione dei fan su Carmine e Rosa per questo lo spoiler su Mare Fuori 4 riguardo O’ Piecr e la sorella di Ciro è davvero sensazionale.

Mare Fuori 4 anticipazioni prima puntata

Era già accaduto che tramite Instagram da parte degli stessi attori arrivassero delle anticipazioni. È il caso di Maria Esposito che prima ancora della messa in onda dell’episodio della morte di Viola, che era però presente su RaiPlay, rivelò con una gallery fotografica il salvataggio di Futura, figlia di Carmine e della defunta Nina, e di conseguenza anche il decesso della fiction che ha visto l’addio di Carolina Crescentini. Silvia ovvero Clotilde Esposito sul suo profilo Instagram non è stata da meno anche se è sicuramente giustificata perché aveva utilizzata tutte le precauzioni del caso non essendo a conoscenza dei trucchetti che solo gli esperti del settore digitale conoscono. Nel dettaglio ha postato in una storia la foto del copione della serie inquadrando il nome del primo episodio premurandosi di censurare tutte le scritte con la funzione evidenziatore nero integrata nell’applicazione. Il risultato però non è stato quello che si aspettava perché facendo uno screen della fotografia e lavorandolo con un programma è stato possibile eliminare la censura e leggere così cosa c’è scritto sul copione. Lo spoiler social di Silvia su Carmine e Rosa di Mare Fuori 4 è che i due si salveranno. Non si sa se a discapito di Don Salvatore interpretato da Raiz. Questo si evince dal nome del primo episodio della quarta stagione che è Nel nome dell’amore, chiaro riferimento alla storia che ha conquistato milioni di fan tra i personaggi interpretati da Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito.