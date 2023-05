Paolo Noise moglie chi è Stefania Caroli: gli deve la vita

Stefania Caroli è la moglie di Paolo Noise concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 e speaker di Radio 105: la loro storia d’amore

Stefania Caroli, meglio nota come Stefy, è la moglie di Paolo Noise. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 è famoso per essere una delle principali voci di Radio 105 e in particolare della storica trasmissione Lo Zoo di 105 insieme a Marco Mazzoli e Fabio Alisei. Non è nota la data di nascita della donna ma solo l’anno, il 1974 e ha quindi 49 anni di età. La signora Noise è di origini emiliane, è nata infatti a Scandiano uno dei paesi più grandi della provincia di Reggio Emilia. La stessa Stefania Caroli sul suo sito ufficiale ha fatto cenno alla sua infanzia parlando della passione per i cappelletti in brodo: le sue radici per lei sono molto importanti perché grazie ad esse è riuscita ad acquisire quella spinta in più che serve nella vita a fare la differenza. Si è diplomata nel suo paese all’Istituto Tecnico Scaruffi per poi trasferirsi in pianta stabile a Milano dove inizialmente di lavoro ha avviato una proficua carriera di responsabile delle vendite per Confcommercio ramo pubblicitario. Dopo un lungo periodo nell’ente ha deciso di cambiare vita professionale e da oltre dieci anni la Stefy, come si fa chiamare nell’ambiente del mondo dello spettacolo, è diventata un’imprenditrice nel dettaglio curando pubbliche relazioni e immagine di molti vip. Paolo Noise e sua moglie non hanno figli ma come scritto anche nella bio Instagram @stefycaroli, la donna considera il suo cane Gino suo figlio.

Stefania Caroli e Paolo Noise storia d’amore

Paolo Noise e sua moglie Stefania Caroli si sono conosciuti nel 2010 grazie ad amici comuni, un aperitivo al bar è subito scattata quell’alchimia e tra una risata e uno sguardo hanno subito capito essere fatti l’uno per l’altra: entrambi due spiriti liberi, molto ironici e amanti della vita vissuta a mille. Così da quel giorno non si sono più lasciati per ben quattro volte. In comune è stato praticamente pochi mesi di fidanzamento perché lo speaker di Radio 105, come raccontato all’Isola dei famosi 2023, voleva dimostrare di aver messo la testa a posto dopo un periodo di vita turbolento. Hanno poi ripetuto la cerimonia in maniera informale in spiaggia a Miami con pochi amici americani tra cui anche Marco Mazzoli, la terza volta che si sono uniti in matrimonio Paolo Noise e la Stefy è stato nel paese di origini di lei Scandiano di Reggio Emilia. Si sono sposati in chiesa e al ricevimento c’erano 184 invitati e molto vino a rendere l’evento speciale. Infine il quarto matrimonio è stato molto intimo e sentito: la moglie del naufrago era molto triste perché le avevano rubato la fede così il marito per farle una sorpresa ne aveva fatta riprodurre una uguale e gliela ha rimessa al dito in una piccola chiesa dove erano da soli giurandole amore eterno.

Inoltre la storia d’amore tra Paolo Noise e Stefania Caroli è particolarmente importante per un motivo che ha dichiarato la stessa voce de Lo Zoo di 105: quando si sono conosciuti, a causa anche del successo arrivato all’improvviso e in età giovanile, si è lasciato andare all’utilizzo di sostanze stupefacenti. È stata Stefania standogli vicino a fargli capire quanto fosse sbagliata la deriva che la sua esistenza aveva preso e Noise si è così sentito in dovere di mandare un messaggio forte durante la sua permanenza in Honduras nel 2023 “l’amore è molto più forte di certe sostanze”. Paolo Noise e Stefania Caroli oggi vivevo a Miami, il perché lo ha spiegato la stessa imprenditrice su Instagram: lì è un nuovo magico dove si ritrova davvero sé stessi.