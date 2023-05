Un Passo dal Cielo 8 si farà dichiarazioni senza scampo: il grande addio

Un Passo al Cielo 8 si farà arriva la conferma dalla produzione ma potrebbe esserci un addio al cast: le anticipazioni

Un Passo dal Cielo 8 si farà e questo era già nell’aria. Quello che però dalle anticipazioni sull’ottava stagione della fiction ambientata a San Vito di Cadore può stupire i fan riguarda il cast. Già quest’anno al fianco di Giusy Buscemi e l’addio definitivo di Daniele Liotti ci sono state diverse new entry come Leonardo Pazzaglia, Giorgio Marchesi e soprattutto Marco Rossetti che con il personaggio di Nathan ha rubato il cuore di molte telespettatrici. Per questo il punto interrogativo riguardo altri cambiamenti tra gli attori che hanno girato la serie di Raiuno, potrebbero creare qualche malumore. In vista di Un Passo dal Cielo 8 c’è prima di tutto da analizzare la questione ascolti, indubbiamente il prodotto piace ed è andato piuttosto bene se si guarda in assoluto la media di 4 milioni di telespettatori e il 22% di share. La fiction con Enrico Ianniello ha riscontrato però un calo sensibile rispetto all’anno scorso e alla sesta stagione con un milione di telespettatori in meno ma share invariato, tutto sommato. Dunque la prossima annata televisiva potrebbe essere quella decisiva per il futuro della fiction ambientata sulle Dolomiti che potrebbe prendersi una pausa più lunga del previsto e tornare nel 2025 anche per fare spazio a Doc Nelle Tue Mani 3 molto attesa dai fan. Confermata sicuramente la presenza nel cast di Giusy Buscemi che è stata definita dal produttore di Lux Vide, Luca Bernabei, in un’intervista a RTL 102.5 come la vera protagonista di questa stagione ed è difficile che possa a questo punto lasciare il suo ruolo anche se potrebbe essere ridimensionato dallo storytelling di altri personaggi interessanti ancora da approfondire.

Un Passo dal cielo 8 chi lascia il cast

Dunque abbiamo appena detto che ci sarà nel cast di Un Passo dal Cielo 8 Manuela Nappi. Un piccolo giallo si è creato intorno alla figura di Nathan dalle parole rilasciate nel corso di un’intervista spoiler sulla futura stagione della fiction di Raiuno. Gli è stato chiesto sia di Doc 3 che della fiction appena terminata e lui ha preferito dribblare le domande con “non posso dire altro, devo ancora firmare”. Questa frase ha allarmato diversi fan sui social dell’attore che hanno pensato ad una repentina uscita di scena di Nathan che lascia il cast di Un Passo dal Cielo 8 ancor prima di girare il futuro capitolo della saga ambientata sulle Dolomiti. D’altronde il pubblico è abituato al passaggio da testimone: in questa fiction si sono avvicendati Terence Hill, Daniele Liotti e appunto Giusy Buscemi nel ruolo di protagonisti. La verità è che sembra che la risposta di Marco Rossetti sia stata data non relativamente ad Un Passo dal Cielo ma a Doc Nelle Tue Mani 3 per non dare spoiler visto che c’è ancora un anno di attesa per la fiction cult con Luca Argentero. A sfatare ogni dubbio ci ha pensato Luca Bernabei di Lux Vide che ha confermato Damiano in Doc 3 e che quindi anche Nathan dovrebbe restare saldo al suo posto. Chi potrebbe invece lasciare San Vito di Cadore è Giorgio Marchesi. Per la sceneggiatura Luciano Paron sembrerebbe essere un personaggio chiuso.