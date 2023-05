Anticipazioni Uomini e Donne chi ha scelto Nicole: che palo!

Anticipazioni Uomini e Donne ultima registrazione con la scelta di Nicole Santinelli: Carlo a sorpresa e le reazioni di Andrea e Roberta

Dopo Luca Daffrè è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne e dalle anticipazioni c’è la scelta di Nicole Santinelli che ha creato letteralmente il panico in studio per tutto ciò che è successo durante la registrazione. Il trono classico chiude così i battenti e questo venerdì sarà possibile vedere chi ha scelto la bionda tronista e l’esito del suo percorso breve e discusso in questa edizione 2023 del dating show condotto da Maria De Filippi. Ormai è noto che chi ha scelto Nicole è Carlo Alberto a discapito di Andrea l’osteopata ma la vera notizia non è nemmeno questo gradimento improvviso per il personal trainer quanto la dinamica che ha portato ai petali rossi. Come da spoiler di Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, la registrazione di Uomini e Donne è iniziata con Nicole che entrando in studio ha annunciato di voler fare la sua scelta lasciando i corteggiatori senza parole che impreparati non erano nemmeno vestiti per l’occasione. Subito è stata mostrata l’esterna di Andrea che ha suscitato grande interesse da parte del pubblico in studio dove erano presenti sia la mamma che il papà della tronista. L’osteopata decide di portarla nella sua casa di Roma e di lasciarsi un po’ andare sulla sua vita privata mostrandole dei teneri scatti che lo ritraevano da piccolo. A quel punto c’è una dolce sorpresa per Nicole, Andrea decide di telefonare sua sorella e di presentargliela in videochiamata. Si riesce però già a captare dalle immagini che c’è qualcosa che non va in questo appuntamento: il bacio tra i due c’è ma è parecchio sfuggente e alcuni lo hanno interpretato come una sorta di addio.

Uomini e Donne la scelta di Nicole: le reazioni

Ben diverso cosa è successo con Carlo prima della scelta. Dopo la scorsa puntata in cui c’è stato un acceso scontro e le lacrime della tronista che non si sentiva capita dai suoi corteggiatori perché non si interessavano della sua vita, Carlo va in camerino da lei e dopo aver ribadito il suo interesse nei suoi confronti le fa ascoltare una canzone di Arisa con un significato molto importante Meraviglioso Amore Mio. Scatta un bacio molto passionale tra i due. L’esterna ufficiale invece è all’interno dello studio stesso di Uomini e Donne in cui Carlo decide di leggere a Nicole una lettera scritta di suo pugno, una sorta di dedica per la ragazza che a questo punto si sente a suo agio e inizia a parlare della sua vita privata e degli anni trascorsi prima di far parte del cast del dating show di Maria De Filippi. Arriva così il momento della scelta, entrano le sedie rosse ed il primo ad essere chiamato tra lo stupore generale è Andrea, mentre la tronista fa il suo classico discorso, l’osteopata appare praticamente privo di emozioni a tal punto che Gianni Sperti, da opinionista, chiosa questo momento molto veloce tra i due come una sorta di liberazione da parte di Andrea. Non solo non ha reagito a non essere uscito dal programma con Nicole ma addirittura ne è sembrato felice. Carlo invece si è molto emozionato alle parole di Nicole, ha detto subito sì e si sono scambiati un bacio appassionato con la musica. La reazione di Roberta alla scelta di Nicole è risultata come molti si aspettavano: ha detto di essere rimasta stupita dell’opzione Carlo ma che alla fine la ragazza è talmente dalle mille sfaccettature per cui ci si può aspettare di tutto, lasciando intendere un epilogo finto per il suo trono.