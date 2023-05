Pep Guardiola figli chi è Maria: Instagram bollente

Maria è la figlia di Pep Guardiola avuta con la moglie Cristina Serra: l’allenatore ha altri due figli ma la ragazza è una star di Instagram

Maria Guardiola, figlia del leggendario allenatore di calcio Pep Guardiola, è una figura affascinante la cui vita e carriera hanno attirato molta attenzione. Nata a Barcellona il 30 dicembre 2000 ha 22 anni di età e dopo aver trascorso l’infanzia con i suoi fratelli Valentina e Marius in Catalogna, ha seguito il padre frequentando rinomate scuole nel Regno Unito. Dopo un periodo di successo come indossatrice, ha coltivato la sua passione per il design e di studi si è occupata di moda. In seguito la figlia dell’allenatore del Manchester City ha lanciato la propria linea di abbigliamento, che è stata presentata in rinomate sfilate di tutto il mondo. Ha anche collaborato con altri stilisti, dimostrando la sua creatività e il suo talento. Oltre ai suoi successi nel campo della moda, Maria Guardiola è attivamente coinvolta in attività filantropiche. È una convinta sostenitrice della giustizia sociale e sensibilizza l’opinione pubblica su questioni urgenti. Le sue generose donazioni a numerose cause benefiche dimostrano la sua dedizione a fare la differenza. La sua dedizione all’aiuto degli altri riflette i suoi forti valori personali.

Il legame tra Maria Guardiola e suo padre, Pep, è stato oggetto di grande attenzione da parte dei media. I due condividono un legame indissolubile, come è evidente quando Maria viene vista in tribuna mentre segue le partite del Manchester City. Nonostante i suoi impegni, Pep trova il tempo per sua figlia e per gli altri membri della sua famiglia. Maria ha espresso la sua ammirazione per il padre, definendolo un mentore e una fonte di ispirazione. Essendo figlia di un famoso allenatore di calcio, Maria Guardiola ha dovuto abituarsi a vivere sotto i riflettori. Tuttavia, lei e suo padre sono riusciti a mantenere un rapporto stretto nonostante la fama. Pep non si è mai sottratto al suo dovere di padre e ha sempre fatto dei suoi figli una priorità. Il rapporto di Maria con suo padre ci ricorda quanto possa essere preziosa la famiglia e serve da motivazione per chi cerca di mantenere saldi i legami familiari in un mondo pieno di impegni.

Maria Guardiola fidanzato dopo Dele Alli

Maria Guardiola è un’imprenditrice di successo che si è fatta un nome nel settore della moda. Si è ritagliata un proprio percorso e il rapporto con il padre è stato una fonte di sostegno e ispirazione. Seguitissima sui social, ha attirato le attenzioni di migliaia di utenti per la sua bellezza bombastica e per le foto seducenti che spesso pubblica. Il profilo Instagram di Maria Guardiola @maria.guardiola mette in mostra anche il suo senso della moda e sottolinea i suoi successi, a testimonianza del suo duro lavoro e della sua dedizione. Nella bio è presente anche il link alla Fundacio Guardiola Sala, fondazione che promuove l’integrazione delle persone più svantaggiate. Il nome di Maria Guardiola è stato accostato al mondo del gossip perché per qualche mese ha avuto un flirt con il calciatore Dele Alli quando lo stesso militava nel Tottenham. Una relazione che aveva scatenato i tabloid inglesi perché i due erano stati sorpresi in un parco a baciarsi. Sempre sui social la figlia di Pep Guardiola ha pubblicato una storia a San Valentino con il ‘regalo’, un bellissimo mazzo di rose rosse accompagnato da un biglietto che diceva: “Buon San Valentino. Ti amo”. Non si conosce il mittente e quindi probabile nuovo ragazzo di Maria Guardiola ma dopo quello scatto non ci sono stati più indizi sulla sua situazione sentimentale.