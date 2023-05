Terra Amara attrice morta nel terremoto: chi è

Terra Amara, la popolare soap opera in onda su Mediaset, è stata segnata da un lutto: una delle attrici della serie è infatti morta nel terremoto in Turchia.

Lutto nel mondo della televisione, e in particolar modo nella produzione della celebre serie turca Terra Amara. Una delle attrici della fortunata soap opera in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 è infatti morta tragicamente. È successo durante il forte terremoto avvenuto in Turchia e Siria a inizio febbraio 2023, causando oltre 57.000 vittime e più di 121.000 feriti. Tra i morti del terremoto in Turchia, luogo di produzione di Terra Amara, c’è stata anche l’attrice Emel Atici, deceduta nella propria casa di Adana, vicina all’epicentro del terremoto, assieme alla figlia Puryan. Le due donne sono state trovate senza vita dai soccorritori sotto le macerie della loro abitazione pochi giorni dopo il terremoto.

Emel Atici interpretava il ruolo di una delle migliori amiche di Sermin, una dei personaggi “cattivi” di Terra Amara, impegnata fin da subito a mettere i bastoni tra le ruote alla protagonista Zuleyha. La soap opera turca, che sta riscuotendo grande successo presso il pubblico italiano, è ambientata nella Istanbul degli anni Settanta, e racconta la travagliata storia d’amore tra due giovani, il meccanico orfano Yilmaz e la sarta Zuleyha. Il destino però si frapporrà tra i due, costringendoli a fuggire e a lottare per il loro amore. La serie va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, e può essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Conta in tutto 423 puntate nella versione italiana, mentre in Turchia è andata in onda tra il 2018 e il 2022 in sole 141 puntate più lunghe riadattate da Mediaset. In patria, dunque, Terra Amara è già conclusa, per cui non ci sarà bisogno di sostituire il personaggio interpretato da Emel Atici.

Terra Amara attrice morta nel terremoto chi era Emel Atici

“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan. La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. Così ha dichiarato il produttore di Terra Amara in un messaggio sui social, annunciando la morte di Emel Atici e di sua figlia.

L’interprete turca era nota principalmente per il suo ruolo da non protagonista nella soap opera in onda su Canale 5, nota in patria con il titolo originale di Bir Zamanlar Çukurova, ma sulla sua carriera non si sa molto altro. Scarsissime anche le informazioni riguardo la sua vita privata, infatti non conosciamo nemmeno l’età di Emel Atici. Sappiamo solo che aveva una figlia di nome Puryan, anche lei morta nel terremoto in Turchia di inizio febbraio. Le due donne si trovavano nella loto casa di Adana, nella parte meridionale della Turchia.