Terra Amara Yilmaz e Mujgan tragico divorzio: il motivo

Terra Amara: aria di divorzio tra Yilmaz e Mujgan, dopo la fuga falliota del protagonista assieme all’amata Zuleyha. Ecco cosa succede nella serie di Canale 5.

Un evento è destinato a sconvolgere le vite delle due famiglie protagoniste di Terra Amara, la fortunata soap opera turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Tutto nasce dalla mancata fuga di Yilmaz e Zuleyha: i due si amano da sempre, tanto che l’intera serie è incentrata sulla loro tormentata vicenda amorosa, ma le circostanze del destino li hanno portati a convolare a nozze con due altri partner, Mujgan e Demir. Alla fine, i due protagonisti hanno deciso di fuggire definitivamente assieme, ma la perfida Sermin ha scoperto ogni cosa, avvisando così suo cugino Demir, che a sua volta ha bloccato Zuleyha, impedendole di incontrare Yilmaz nel luogo prestabilito.

Per i due giovani non resta allora che un’unica soluzione, a questo punto: chiedere il divorzio a i rispettivi coniugi, ma ovviamente le cose saranno più complesse del prevista. Infatti, com’è prevedibile, né Mujgan né Demir sono intenzionati a concedere la separazione. Sebbene anche Sevda abbia suggerito a Demir che il divorzio sia la cosa migliore per lui, l’uomo non ne vuole sapere, e quando la moglie gli dirà che vuole lasciarlo lui rifiuterà. Zuleyha, allora, in preda alla furia, confesserà al marito di aver svelato ad Akkaya che Adnan è in realtà suo figlio.

Non va molto meglio a Yilmaz, però. Anche l’uomo chiede scusa a sua moglie Mujgan per tutte le volte che le ha arrecato offesa, ma le dirà che intende divorziare. Nemmeno lei accetterà minimamente la richiesta, e anzi rivelerà al marito che non permetterà mai che lui sia felice accanto a Zuleyha. La rivalità tra le donne è quindi insanabile, e Mujgan non intende darla vinta alla rivale in amore.

Terra Amara anticipazioni

La situazione si complica, in Terra Amara. Demir vuole vendicarsi di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul; nel frattempo, Zelis muore, ma consapevole di lasciare la figlia Uzum nelle ottime mani di Saniye e Gaffur, che si prenderanno adeguatamente cura di lei. Grazie all’inaspettato voto di Fusun, Berika riceve l’elezione a presidente dell’associazione, cosa che indispettisce non poco Behice, che era convinta di vincere: la donna allude allora a un segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza. Hunkar infatti va a casa di Fekeli e gli rivela la verità su Demir e Zuleyha: la coppia ha un figlio, il cui padre non è però Demir, ma bensì Yilmaz. Fekeli, al sentire la notizia, ha un attacco di cuore, e solo il pronto intervento Behice consente di salvargli la vita, anche se l’uomo versa in condizioni critiche. Yilmaz capisce subito che nel malore di suo padre c’è lo zampino di Hunkar, e si reca a casa di quest’ultima per chiedere spiegazioni, e la donna gli dice che lui e Mujgan dovrebbero andarsene. La moglie di Yilmaz, nel frattempo, è andata da Demir per avvisarlo di tenere sotto controllo sua moglie.