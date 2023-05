Anticipazioni Chi l’ha visto 10 maggio: Pietro Orlandi fa nomi e cognomi

Stasera 10 maggio 2023 va in onda Chi l’ha visto: le anticipazioni con una grande esclusiva sul caso di Saman Abbas

Questa sera su Raitre alle 21.20 torna Federica Sciarelli con le anticipazioni di Chi l’ha visto storico programma cult della tv di stato. Gli spoiler sui contenuti della trasmissione arrivano direttamente dalla Rai e rivelano che ci saranno rivelazioni esclusive sull’omicidio di Saman Abbas. Si tratta della ragazza pakistana ammazzata dai suoi cari perché non voleva essere incastrata in un matrimonio combinato. Questa sera a Chi l’ha visto sarà proposto del materiale tra interviste e addirittura documentazione mai reso noto finora, trattandosi di una vera e propria inchiesta esclusiva sul decesso della 18enne. Solo 24 ore fa è stata diffusa la relazione dei periti sulla causa della morte di Saman Abbas che sarebbe stata per strangolamento o strozzata, non è stato invece possibile determinare al momento se è stata strangolata con un oggetto o con le mani. La Procura di Reggio Emilia accusa per l’omicidio lo zio, due cugini e i genitori stessi della ragazza. La morte della giovane avvenne il 30 aprile del 2021 a Novellara ma il corpo è stato ritrovato solo a novembre scorso. Il padre della vittima Shabbar Abbas attualmente si trova a Islamabad e si ritiene possa essere estradato. Stasera nella puntata del 10 maggio di Chi l’ha visto potrebbero essere rivelati ulteriori dettagli sulla morte di Saman, sulla dinamica dell’omicidio e ascoltare rivelazioni inedite da parte degli avvocati degli accusati soprattutto per riuscire a capire la posizione del padre della giovane.

Anticipazioni Chi l’ha visto 10 maggio: caso Orlandi

A sorpresa secondo le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto di stasera 10 maggio ci sarà a sorpresa Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi. Si tratterà infatti nuovamente del caso della scomparsa avvolta nel mistero della ragazza avvenuto il 22 giugno del 1983. Federica Sciarelli intervisterà in studio il fratello della Orlandi che è pronto a nuove dichiarazioni esclusive dopo quelle molto forti e contestate su Papa Giovanni Paolo II. Pietro è deciso a parlare di un parallelo tra la scomparsa di sua sorella e quella di Mirella Gregori avvenuta poco meno di un mese prima sempre a Roma. Non solo stasera nel programma di Raitre che si dedica alla cronaca, Pietro Orlandi è pronto ad affermare che a suo parere all’interno della Santa Sede c’è ancora qualcuno in vita che sa benissimo cosa è accaduto nel dettaglio quel giorno di quasi 40 anni alla sedicenne. Chi si aspetta dichiarazioni poco esaustive verrà sorpreso perché questa sera da Federica Sciarelli, l’uomo farà nomi e cognomi delle persone fino a descrivere anche fatti accaduti di cui è a conoscenza il promotore di giustizia vaticana. Pietro Orlandi darà ampio spazio nella puntata del 10 maggio di Chi l’ha visto a tutto ciò che gli è stato rivelato su Emanuela, sulla sua scomparsa e soprattutto potrebbe anche spoilerare la fonte da cui ha ricevuto tutte queste informazioni di cui finora non ne ha mai parlato.