Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 10 maggio: inganno per Emma

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 della quinta puntata che va in onda stasera 10 maggio: Roberto in coma, Emma ingannata

Dalle anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 che va in onda stasera con la quinta puntata ci sarà un colpo di scena per Roberto in coma profondo, Emma in pericolo questa volta seriamente e il segreto di Petra a rischio. Il quarto episodio della scorsa settimana ha visto il perfido fratello del personaggio interpretato da Anna Valle venire investito da una macchina con lo scopo di ammazzarlo dopo che il ragazzo uscito di galera aveva ricattato Petra. La puntata di questa sera 10 maggio della fiction con Anna Valle vede Roberto salvarsi ma cadere in un coma profondo. Questa situazione si trasforma in un effetto boomerang ancora una volta per Emma che era arrivata ad un passo dalla verità. La donna aveva infatti capito che sua madre nonostante tutto quello che gli aveva fatto suo fratello era ancora rimasta in buoni rapporti con lui ma non finisce qui. Gli spoiler di Luce dei tuoi occhi 2 vedono la maestra di danza classica rendersi conto che Roberto conosceva benissimo anche Petra e questo segreto sconvolgente per lei si trasformerà in un incubo da cui sembra impossibile svegliarsi se non con un pizzico di coraggio. Emma trova la forza dentro di sé per recarsi personalmente da Petra, visto che suo fratello è in coma e non può dirle che tipo di legame c’è tra loro, per sfidarla a viso aperto e chiederle di essere almeno per una volta sincera.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 10 maggio: la fuga di Petra

Non è ancora il momento stando alle anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 di questa quinta puntata del 10 maggio di venire a conoscenza del vero segreto che porta dentro di sé il personaggio di Francesca Cavallin. Così la madre adottiva di Diana riuscirà con uno stratagemma a evitare il confronto e a dileguarsi ancora una volta nel mistero che aleggia intorno a lei. Intanto Roberto a sorpresa si sveglia subito dal coma anche se i medici avevano pronosticato un periodo più lungo però perde la memoria e guarda caso non ricorda più nulla di tutto ciò che gli è accaduto da quando è uscito di prigione a quando è stato investito. Poco importa per la sorella, il personaggio di Anna Valle vuole scavare nel passato e non nei ricordi recenti che sembrano compromessi. Però ancora una volta il fratello si fa beffa di lei e la inganna fingendo almeno per il momento di non avere nessun ricordo della sua vita. Intanto Giuseppe Zeno non riuscirà ad impedire un evento molto grave turberà per l’ennesima volta il precario equilibrio che l’insegnante di danza classica era riuscita a costruirsi negli ultimi tempi. Non ce la farà ad impedire cosa succederà a Petra che sarà pronta a scappare portando con sé Diana e separando per l’ennesima volta mamma e figlia. Questa sera 10 maggio nella quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 non ci sarà spazio per l’amore, il cuore del personaggio di Anna Valle sembra ormai essere diventato di pietra.