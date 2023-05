Eurovision 2023 chi è in finale ieri sera 9 maggio

Ieri sera alla Liverpool Arena in Inghilterra è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023: i finalisti

L’Eurovision Song Contest è tornato nel 2023 con il solito format: due semifinali e una finale in programma sabato quando canterà Marco Mengoni, già qualificato perché l’Italia fa parte dei Big Five della competizione. Ieri sera 9 maggio è andata in scena dalla Liverpool Arena la prima semifinale e già sono stati decretati gli eliminati e i qualificati alla fase finale di quello che per molti è il Sanremo internazionale della musica. Inizialmente visto che lo scorso anno ha vinto l’Ucraina con la Kalush Orchestra, il festival doveva tenersi nella nazione colpita dalla guerra con la Russia, ovviamente non è stato possibile e si è deciso così di optare per l’Inghilterra, arrivata seconda. La prima semifinale dell’Eurovision 2023 con tre splendide presentatrici Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina ha visto esibirsi i primi 15 Paesi in gara con un solo modo di potersi qualificare, il televoto. I primi dieci finalisti dell’Eurovision Song Contest 2023 sono: Israele con Noa Kirel che ha cantato Unicorn, Portogallo con Mimicat e la canzone Al Coracao, Svezia rappresentata da Loreen con il brano Tatoo, la Croazia con Let 3 e la canzone Mama Sc!, la Moldavia con Pasha Parfeni e il brano Soarele si Luca, la Norvegia con Alessandra e la sua Queen of Kings, la Serbia con Samo mi e spava cantata da Luke Black e infine Svizzera, Repubblica Ceca e Finlandia rappresentate rispettivamente da Remo Forrer con Watergun, Kaarjia con Cha cha cha e Vesna con My Sister’s Crown. A fare rumore sono stati però più gli eliminati che i qualificati.

Eurovision Song Contest 2023 chi è uscito 9 maggio

Solo i qualificati di ieri sera 9 maggio dell’Eurovision 2023 sono passati in finale e sabato canteranno insieme ai big five, Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania a cui si unisce l’Ucraina che ha vinto lo scorso anno. In attesa dei qualificati della seconda semifinale del Song Contest, l’amarezza è tutta per chi è uscito ieri sera dalla prima semifinale del festival europeo della musica. Gli eliminati della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 sono Malta rappresentata da i The Busker con Dance, Lettonia che ha portato la canzone Aija dei Sudden Lights, Irlanda con Wild Youth e la sua We Are One, i Paesi Bassi con la canzone Burning Daylight di Mia Nicolai e Dion Cooper e Azerbaigian con Tell Me More di TaraiTaranx. Ieri sera 9 maggio come da prassi è stato mostrato sul palco dell’Eurovision della Liverpool Arena anche un estratto delle esibizioni dei Big Five tra cui anche quella di Marco Mengoni con Due Vite. Il cantante ha spiegato di aver scelto questo brano non solo perché l’ultimo in ordine di tempo con cui ha vinto Sanremo 2023 ma perché è una canzone che lo rappresenta molto portando la sua anima sul palco. Inoltre sul canale ufficiale YouTube della manifestazione sono presenti altre due esibizioni di Marco Mengoni che ha interpretato le canzoni Mi fiderò e Luce, un modo per far conoscere al pubblico internazionale il suo repertorio.