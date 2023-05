Gino Latilla e Carla Boni figli: la storia d’amore

Chi sono i figli di Gino Latilla e Carla Boni: la storia d’amore tra i due artisti e la causa della loro morte

Gino Latilla e Carla Boni sono stati due grandi artisti che hanno intrecciato le loro vite, vivendo una profonda storia d’amore. Lui è nato a Bari il 7 novembre del 1924, mentre lei era originaria di Ferrara, dove è venuta al mondo nel 1925. Dopo aver ottenuto entrambi le luce della ribalta grazie al loro grande talento musicale, Gino e Carla hanno dato vita a una famosa storia d’amore che ha appassionato i fan tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta. Il matrimonio tra i due risale al 1958, dopo la fine della breve relazione tra Latilla e Nilla Pizzi. L’unione tra i due è stata sia sentimentale che artistica e ha portato anche alla nascita di due figli: Davide e Luisella, venuti al mondo rispettivamente nel 1960 e nel 1965, i quali a differenza dei genitori sono rimasti lontani dal mondo dello spettacolo. La storia d’amore tra i due cantanti è durata circa un decennio, visto che nel 1969, dopo undici anni di matrimonio, Gino e Carla hanno divorziato, mettendo la parola fine alla loro storia d’amore. Tra le più grandi testimonianze artistiche della loro unione ci sono brani famosissimi come Casetta in Canadà e Timida serenata. Dopo la fine del connubio amoroso, entrambi i cantanti hanno proseguito nelle loro carriere, segnando a fondo la storia della musica italiana con la loro grande produzione. Negli anni a seguire i due sono tornati a incrociare le loro carriere, lavorando ancora insieme in progetti come la formazione del gruppo Quelli di Sanremo insieme a Nilla Pizzi e Giorgio Consolini negli anni Ottanta.

Gino Latilla e Carla Boni causa morte

Sia Gino Latilla che Carla Boni oggi sono morti. La prima ad andarsene è stata la vincitrice del Festival di Sanremo nel 1953 con Viale d’autunno e la causa morte di Carla Boni è una lunga malattia, che ha posto fine alla vita della cantante all’età di 84 anni, il 17 ottobre del 2009. Il male che ha colpito la cantante le ha permesso anche di pianificare, in un certo senso, la sua dipartita, così Carla Boni ha avuto la possibilità di congedarsi dal proprio pubblico con un video del brano Portami in India e soprattutto con un messaggio d’addio, che l’ex moglie di Gino Latilla ha scritto qualche anno prima della sua morte, e che è stato letto in occasione del suo funerale a Ferrara. In quell’occasione, Carla ha parlato con un’incredibile lucidità della sua morte, ripercorrendo la sua straordinaria ed esprimendo la sua profonda gratitudine per ciò che ha vissuto. Un messaggio davvero accorante, simbolo della grande eleganza della cantante. L’ex marito è di Carla Boni è invece venuto a mancare due anni dopo, l’11 settembre del 2011 e la causa morte di Gino Latilla è una lunga malattia anche per lui. Il cantante si è spento all’età di 86 anni a Firenze, lasciando un vuoto profondissimi nel cuore di tutti i fan e in generale del mondo della musica italiana.