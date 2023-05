Tina Cipollari che titolo di studio ha: stupisce

Tina Cipollari la conosciamo tutti bene per le sue apparizioni televisive, in particolare a Uomini e Donne, ma qual è il suo titolo di studio?

Ci si chiede che titolo di studio abbia perché Tina Cipollari in poco tempo è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana, e tutto a partire ovviamente da Uomini e Donne. Al secolo Maria Concetta Cipollari, nata a Viterbo il 14 novembre 1956 – ha esordito nello show condotto da Maria De Filippi nel 2001, conquistando subito il pubblico grazie al personaggio irriverente e il suo appariscente abbigliamento in stile ‘vamp’. Un successo tale che già dall’anno successivo era stata inserita come opinionista di Buona Domenica, programma condotto dal marito della De Filippi Maurizio Costanzo, e successivamente proprio di Uomini e Donne, ruolo che riveste ancora oggi.

Nel mezzo, Tina Cipollari anche anche lavorato in Rai, prendendo parte come concorrente allo show di Rai 1 Il ristorante, condotto da Antonella Clerici, e poi diventando ospite ricorrente di Domenica In e La vita in diretta. Nel 2016 hai poi preso parte anche a Pechino Express su Rai 2, e successivamente è stata giudice di Selfie – Le cose cambiano, su Canale 5. Ma la vita carriera non si limita alla televisione, e infatti l’opinionista di Uomini e Donne ha anche scritto dei libri: a partire dal 2013 ha pubblicato infatti quattro opere, e all’inizio degli anni Duemila aveva addirittura inciso dei singoli musicali.

Insomma, Tina Cipollari ha ormai una solida e ben avviata carriera da personaggio dello show business, ma molti spettatori e spettatrici si domandano cosa facesse prima e che titolo di studio abbia. Il tema ha fatto discutere in passato anche perché spesso Elio Servo, uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, l’ha punzecchiata spesso nei loro frequenti scontri proprio sul tema del titolo di studio, ad esempio invitandola polemicamente a tornare a scuola per prendere la licenza elementare. Ovviamente questa non è altro che un’esagerazione polemica, da considerare nel contesto di un’accesa discussione: Tina Cipollari ha certamente la licenza elementare. Non è però noto se abbia conseguito un titolo di studio particolare più avanzato, ma delle poche fonti a disposizione non pare che l’opinionista di Mediaset abbia una laurea. Dovrebbe essere diplomata in ragioneria perché il lavoro che faceva prima di essere la vamp di Uomini e Donne era impiegata contabile presso una ditta automobilistica.

Tina Cipollari ex marito

Sul fronte sentimentale, riguardo, l’ex marito, abbiamo qualche informazione in più, per nostra fortuna. Infatti Tina Cipollari appartiene a quella schiera di persone che hanno trovate l’amore proprio grazie a Uomini e Donne, fatto che la rende particolarmente adatta a commentare ciò che succede nel programma di Maria De Filippi. Nel 2002, a seguito della sua prima apparizione nello show di Canale 5, ha conosciuto il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, di cui si è innamorato e che ha sposato il 12 maggio 2005. Da lui ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca, nato nel 2007.

Proprio durante questo periodo, l’opinionista tv si era presa una pausa dalle sue apparizioni sul piccolo schermo per concentrarsi sulla sua famiglia. La relazione tra Tina Cipollari e Kikò, purtroppo, non è durata, e i due si sono separati nel marzo 2018, anche se già da diversi mesi la coppia era oramai irrimediabilmente in crisi. Non molto tempo dopo, lei stessa ha annunciato di avere un nuovo compagno, l’imprenditore Vincenzo Ferrara.