Enrico Oldoini chi era il regista: causa morte

È morto Enrico Oldoini: in diretta tv, Carlo Conti ha annunciato ieri sera l’improvvisa morte di un nome noto del cinema e della televisione italiani.

Il mondo del cinema e delle televisione italiano dice addio a Enrico Oldoini, deceduto a Roma ieri, mercoledì 10 maggio 2023, all’età di 77 anni. Regista e sceneggiatore di lunga esperienza, specializzato principalmente in commedie ma noto al grande pubblico principalmente per essere stato il creatore della celebre serie Rai Don Matteo, in onda dal 1998.

La notizia della sua morte è stata data in diretta tv dal conduttore Carlo Conti, ieri sera su Rai 1, durante la cerimonia dei David di Donatello 2023, gli Oscar del cinema italiano. Su Instagram Christian De Sica, che ha lavorato spesso con Enrico Oldoini in passato, ha pubblicato una vecchia foto dei due assieme a Lino Banfi, commentando: “Ciao Enrico, riposa in pace”. Al momento non sono note le cause della morta del cineasta e autore spezzino, che aveva da pochi giorni compiuto 77 anni. Lascia la moglie di 59 anni Francesca Marra, anche lei regista, con cui aveva collaborato fin dagli anni Novanta e che aveva fatto il suo esordio dietro la macchina da presa proprio una delle serie create da Enrico Oldoini, Capri, nel 2006.

Enrico Oldoini regista

Enrico Oldoini era nato a La Spezia, in Liguria, il 4 maggio 1946. Aveva frequentato l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, entrando poi all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dove iniziò studiando recitazione per poi passare alle sceneggiature. Come soggettista e sceneggiatore, colleaborò con autori come Paolo Cavara, Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Sergio e Bruno Corbucci, Maurizio Ponzi, Carlo Verdone, Lina Wertmuller e Marco Ferreri. Sono sue le sceneggiature di film come Così come sei (1978), Gegè Bellavita (1979), Borotalco, Testa o croce, La casa stregata (1982) e Sotto… sotto… strapazzato da anomala passione (1984).

Nel 1984 ha esordito alla regia con la commedia da lui scritta Cuori nella tormenta, interpretata da Carlo Verdone e Lello Arena. Da qui in avanti, Enrico Oldoini ha iniziato a dedicarsi soprattutto alla carriera da regista cinematografico, specializzandosi in particolare nei primissimi cinepanettoni. È stato lui a dirigere Vacanze di Natale ’90 e Vacanze di Natale ’91, in cui lavorò assieme ad alcuni dei più noti attori comici italiani del periodo, stringendo un forte sodalizio in particolare con Christian De Sica.

Nella seconda metà degli anni Novanta, il suo lavoro si spostò quasi interamente sulla televisione. Nel 1996 fu scrittore e co-regista di Dio vede e provvede, serie Mediaset con protagonista Angelo Finocchiaro, mentre nel 1998 creò quello che è senza dubbio il suo progetto più famoso, la serie Rai Don Matteo. Sempre in televisione, ha scritto e diretto episodi di serie come Il giudice Mastrangelo (2005), Capri (2006) e Un passo dal cielo (2011).