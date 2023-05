Anita Ward marito: la vita privata bollente della cantante

Scopri la carriera di Anita Ward, la cantante americana famosa per la hit “Ring My Bell”. Leggi tutto sulla vita privata, suo marito e i suoi successi

Se sei un appassionato di musica disco degli anni ’70, probabilmente conosci Anita Ward, la famosa cantante americana nota per la sua hit planetaria “Ring My Bell”. Anita Ward è nata a Memphis, nel Tennessee, il 20 dicembre 1956 e ha quindi 67 anni di età. Ha iniziato la sua carriera musicale come cantante gospel e si è esibita in numerose chiese e cori. Nel 1979, la sua vita è cambiata quando ha registrato “Ring My Bell”, che è diventata una delle canzoni disco più famose di tutti i tempi. Il successo internazionale raggiunto da questa canzone ha portato Anita Ward a diventare una star internazionale e ad esibirsi in tutto il mondo. Ha registrato diversi album e singoli di successo, tra cui “Don’t Drop My Love”, “Can’t Nobody Love Me Like You Do” e “Don’t Be So Shy” ma nessuno ha raggiunto le vette conquistate con il primo singolo. Il brano è stato infatti un enorme successo internazionale, raggiungendo la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e la terza posizione nella classifica dei singoli del Regno Unito. Ring My Bell è a tutti gli effetti ancora oggi una delle canzoni disco più famose di tutti i tempi e un brano cult della disco music dei tipici anni 70. Non c’è compilation, raccolta di successi o playlist che non abbia tra le tracce anche la canzone di Anita Ward.

Anita Ward marito: la fake news su Ring My Bell

Nonostante il grande successo ottenuto con la canzone, che in origine era un brano giovanile che parlava di adolescenti al telefono e che fu riscritta con un testo più “adulto” per adattarsi al meglio alla tendenza Disco, Anita Ward è ancora oggi considerata una one hit wonder e ha tentato più volte di rilanciare la sua carriera, ma senza successo. Ora la cantante lavora come insegnante e come ha spiegato in un’intervista di qualche anno fa è sempre stata consapevole di non poter continuare a vivere solo con la musica. La sua professione del resto era ciò che voleva fare prima dell’arrivo del grande successo, infatti Anita Ward è laureata in psicologia al Rust College di Holly Springs e aveva completato gli studi prima di firmare il suo primo contratto discografico. Per quanto riguarda invece la vita privata della cantante c’è un gossip che da decenni circola nell’ambiente musicale e sui tabloid americani e che riguarda proprio il grande successo Ring My Bell.

L’autore della canzone è Frederic Knight, scomparso nel 1981, è per molto tempo si è pensato che fosse il marito di Anita Ward. La stessa artista ha smentito questa fake news sulla sua vita privata spiegando che in realtà lui era felicemente sposato con un’altra donna e che non c’è mai stato nulla tra i due. Proprio riguardo le notizie circolate sul suo conto, si è pensato anche che Anita Ward fosse morta ma in realtà la stessa cantante ha spiegato che tutto era nato da un gravissimo incidente d’auto nella quale aveva subito numerose fratture al viso e alla testa. Proprio per questo è stata più volte operata per risolvere questi problemi, un evento che ha rallentato di fatto la sua carriera. Per il resto non si conoscono dettagli sulla vita privata di Anita Ward, non si sa se abbia o abbia avuto un marito e se abbia dei figli.