Back to School promossi e bocciati ultima puntata senza parole

Sesta e ultima puntata di Back To School ieri sera 11 maggio: pronostici sovvertiti, solo due promossi e tanti bocciati

La sesta e ultima puntata di Back to School di ieri sera 11 maggio ha davvero spiazzato tutti. Chi si aspettava esami facili è stato smentito e chi invece era sicuro di essere bocciato ha sorpreso in positivo la commissione. I partecipanti della sesta puntata di Back to School sono stati Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsé, Riki, Cecilia Capriotti e i due rimandati Gigi e Ross e Elena Morali. Chi ha superato l’esame di quinta elementare nonostante un comportamento un po’ troppo da cazzeggio è stato Riki che ha dovuto sostenere anche un’interrogazione a sorpresa con Elena Morali con un problema di logica. Il cantante è stato interrogato in storia e scienze e con un atteggiamento definito canzonatorio ha risposto però a molte domande per questo è stato promosso.

Ottimo notizie anche per Gigi e Ross che dopo essere stati bocciati per condotta sette giorni fa sono riusciti finalmente ad essere promossi. Il duo comico ha superato l’esame di quinta elementare anche se il comportamento non è cambiato come ci ha tenuto a sottolineare la commissione al momento dei verdetti. Interrogati in matematica e educazione civica, Gigi e Ross hanno avuto una condotta definita guascona ma sorprendentemente ci sono state risposte in entrambe le materie e per questo sono stati promossi.

Back to School sesta e ultima puntata: gli esami e i bocciati

La sesta e ultima puntata di Back to School in onda ieri sera 11 maggio ha spiazzato tutti per il numero di bocciati scelti dalla commissione. Chi pensava in un finale scontato essendo l’ultimo appuntamento stagionale con la trasmissione si è dovuto ricredere e a rimetterci ci sono stati anche dei veri insospettabili. A cominciare da Alessandro Cecchi Paone atteso all’esame di quinta elementare con grande entusiasmo da parte dei professori. In realtà è arrivata una grande doccia fredda perché interrogato in geografia e soprattutto scienze non è riuscito a dare tante risposte. Un po’ l’emozione un po’ qualche passaggio a vuoto, la commissione ha voluto evidenziare il rendimento di Alessandro Cecchi Paone spiegando che le aspettative erano sicuramente alte ma che le risposte non sono arrivate. Sorprendentemente le cose sono andate diversamente rispetto a quanto immaginato e per questo è stato rimandato.

La quinta puntata di Back to School di ieri sera 11 maggio ha visto anche l’esame della ripetente Elena Morali, al terzo tentativo dopo due bocciature. L’ex di Scintilla è apparsa impreparata all’interrogazione a sorpresa con Riki e per quanto riguarda l’esame di quinta elementare si è cercato di agevolarla così come successo con Carmen Di Pietro scegliendo la formula dell’esame interdisciplinare. A Elena Morali sono state poste alcune domande di matematica e di storia ma niente da fare. Queste le parole della commissione: nonostante si sia tentato con tutti i mezzi, il tracciato resta pressoché piatto, alcune perle resteranno nella memoria e così è stata rimandata. Nulla da fare anche per Maria Monsé interrogata in inglese e matematica: la commissione ha spiegato che il compito è quello di insistere sempre ma in alcuni è oggettivamente tempo perso e per questo è arrivata la bocciatura. Stesso discorso per Cecilia Capriotti in geografia e storia: pochissime risposte giuste e poca preparazione. Anche per lei l’esame di quinta elementare è fallito. Alla fine chi è stato bocciato ieri sera a Back To School sono stati nuovamente Elena Morali a cui si sono aggiunti Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsé e Cecilia Capriotti.