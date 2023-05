Chi ha vinto Pechino Express 2023: vincitori con colpo di scena

I vincitori di Pechino Express 2023 arrivano con un colpo di scena con il giallo penalità: i vincitori portano a casa

Chi ha vinto Pechino Express 2023 è una delle tre coppie arrivate in finale: gli italoamericani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i novelli sposi e le mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezja. La semifinale ci aveva lasciato con il dubbio sulla presenza di Federica Pellegrini vittima di un infortunio ma dopo aver appurato che non c’era frattura alla caviglia, l’ex nuotatrice si è presentata ai nastri di partenza dell’ultimo atto. La finale di Pechino Express 2023 ha previsto un percorso finale composto di 172 km da Battambang, il traguardo intermedio di Siem Reap e la tappa finale di Angkor. Nel sito archeologico, in uno dei templi, c’era il traguardo finale. L’enigma della finale era capire quale fosse il templio giusto. Prima di partire però arriva il primo colpo di scena con gli Italo Americani che decidono di dare il malus ai Novelli Sposi che li costringe a partire con 10 minuti di ritardo rispetto agli altri.

La prima missione prevede che le tre coppie debbano mangiare diversi piatti tra cui rane ripiene, serpenti e topi grigliati. A causa del fioretto previsto per ogni squadra, le Mediterranee sono state costrette a fare sei giri di assaggi, il doppio delle altre coppie. Successivamente le coppie finaliste di Pechino Express 2023 si sono truccati come clown e si sono esibiti come clown poi hanno dovuto portare 7 frutti a oltre 100 km di distanza e farsi un vero tatuaggio per ricevere ulteriori informazioni. Per Andrea Belfiore degli ItaloAmericani è stato il primo tatuaggio della sua vita. La prima coppia ad essere eliminata nella finale di Pechino Express 2023 sono state le Mediterranee arrivate ultime al Libro Rosso dopo aver raccolto 5 fiori di loto nel fango, averli portati ad una signora e aver seguito le sue indicazioni. Chi ha vinto Pechino Express 2023 sono gli Italo Americani in un colpo di scena incredibile. La coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono riusciti a superare tutte le prove così come quella dei Novelli Sposi ma alla fine sbagliano tempio e sembrano condannati alla sconfitta. In realtà vengono proclamati vincitori di Pechino Express 2023 perché il ritardo accumulato in precedenza da Federica Pellegrini e Matteo Giunta risulta decisivo. Infatti marito e moglie hanno ricevuto una penalità di dieci minuti nella penultima prova, quella degli Apopo. I concorrenti dovevano trovare un contenitore nella sabbia pieno di salsa di pesce in un minuto e mezzo solo con l’olfatto e tenendo a bada l’Apopo, un ratto gigante specializzato nella caccia. Alla fine risulta decisiva questa prova e così Joe Bastianich e Andrea Belfiore vengono proclamati vincitori di Pechino Express 2023.

Cosa vince il vincitore di Pechino Express 2023

L’incredibile colpo di scena su chi ha vinto Pechino Express 2023 ha ulteriormente alimentato la curiosità degli appassionati del programma sui premi previsti durante tutto il percorso ricco di insidie e solo per veri viaggiatori. Cosa vince il vincitore di Pechino Express sono 10 mila euro in gettoni d’oro da devolvere in beneficenza, è questo il primo finale che viene destinato ad un’associazione del luogo in cui si è tenuta l’edizione del reality. La cifra si aggiunge ai 5 mila euro in gettoni d’oro che vengono assegnati al vincitore di ogni tappa. Insieme alla cifra, anche questa donata ad un’associazione, la coppia riceve anche una medaglia.