Ivana Spagna ex marito e figli: durato una settimana

La vita privata di Ivana Spagna: il suo ex marito Patrick Debort e il singolare matrimonio, la cantante non ha avuto figli

Chi è Patrick Debort, marito di Ivana Spagna è una domanda che si sono posti in molti, in Italia e non solo. L’ex compagno della cantante è un modello e arrangiatore francese, diventato famosoper la sua relazione con la celebre cantante di Easy Lady. La loro storia d’amore si è distinta per la singolare decisione di sposarsi, ma anche per le loro tragiche esperienze che hanno portato al divorzio dopo il loro breve matrimonio a Las Vegas. La storia di Patrick è piuttosto affascinante, soprattutto per quanto riguarda le circostanze dell’incontro con la sua ex moglie. Prima di incontrarla, Debort si era già fatto un nome come indossatore e musicista nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, è stata la relazione con la cantante italiana a metterlo sotto i riflettori. La coppia si è incontrata negli anni ’80 e ha subito stretto un legame profondo. Nonostante Ivana Spagna avesse già una relazione con un’altra persona, l’ex marito continuò a seguirla con insistenza, in quella circostanza non ci fu nulla da fare ma pare che una volta che il cuore della voce di Gente come noi era libero hanno iniziato a frequentarsi. La coppia è stata insieme per otto anni prima di sposarsi. La loro unione, tuttavia, è stata di breve durata e solo sette giorni dopo aver pronunciato il loro “sì”, hanno deciso di separarsi a Las Vegas come aveva predetto un veggente. Dopo il divorzio, Ivana Spagna ha intrapreso una nuova vita sentimentale. Il suo compagno è stato il suo manager Ugo Cerruti per oltre dieci anni, avvocato conosciuto per lavoro nel 1991. La rottura è avvenuta perché i litigi superavano i momenti di serenità e soprattutto per un tradimento da parte dell’uomo. Tra i due c’era una notevole differenza d’età, 18 anni.

Ivana Spagna figli

Ivana Spagna non ha figli, la cantante ha parlato di maternità in alcune interviste rivelando una tragedia che le ha cambiato la vita. Infatti era rimasta incinta nel 1997 ma a causa dello stress dovuto a problemi di salute della mamma e per un tour ricco di date, ha avuto un’emorragia e ha scoperto in ospedale di aver perso la bambina. Dopo l’evento tragico, l’artista si è concentrata ulteriormente sul suo lavoro. Del resto fin dai primi anni di vita a Valeggio sul Mincio, Ivana Spagna ha inseguito il sogno di diventare una rinomata cantante e autrice. Nata il 16 dicembre 1954, la passione per la musica si accende in lei. Per perseguire la sua carriera musicale, si trasferisce a Bologna da adolescente e così il suo talento inizia a essere riconosciuto. La sua discografia comprende una varietà di album e singoli, che spaziano dal pop alla dance, tutti caratterizzati dalla sua voce unica: il suo percorso è iniziato con il debutto del suo primo album, Easy Lady, che è diventato un grande successo in Italia, Spagna e Svizzera, grazie alla sua melodia orecchiabile e al ritmo vivace. Un’altra canzone degna di nota di Ivana Spagna è Every Girl and Boy, pubblicata l’anno successivo e che ha ottenuto un successo simile. Con Call Me ha segnato un record assoluto arrivando al secondo posto in Inghilterra, cosa mai successa ad una artista italiana. Dopo aver conquistato il successo in Europa grazie ai suoi brani dance, la cantante ha poi sorpreso tutti presentando al Festival di Sanremo nel 1995 con un brano in lingua italiana, Gente come noi, che ha raggiunto la terza posizione.