Rosanna Fratello vita privata: l’amore di non sono una santa

La vita privata di Rosanna Fratello: dal marito Pino Cappellano alla figlia Guendalina e ai suoi nipoti, infatti è anche nonna

Giuseppe Pino Cappellano è un nome noto nel mondo dello spettacolo italiano, ma non molti sanno molto di lui. È noto soprattutto come marito della cantante Rosanna Fratello ma è anche un noto fotografo siciliano. Le sue foto sono raramente visibili online, poiché preferisce la privacy ma i suoi lavori sono stati pubblicati in diverse gallerie e sono molto apprezzati da chi lo conosce. Anche se Pino Cappellano non ha mai considerato la fotografia più di uno svago, il suo talento nel catturare i momenti è innegabile. È una persona molto riservata e non condivide molto di sé. La vita privata di Rosanna Fratello è caratterizzata dalla storia d’amore con Pino Cappellano, una relazione che dura da oltre 45 anni. I due si sono incontrati per la prima volta all’inizio degli anni ’70, quando quest’ultima era all’apice della sua carriera di cantante. La freccia di Cupido colpì immediatamente l’ammiratore e i suoi sforzi di corteggiamento furono finalmente ripagati quando lei accettò di uscire con lui. I due si sposarono nel 1975 e da allora sono inseparabili. Un matrimonio pubblico di questa portata è spesso soggetto a controlli, ma Pino e Rosanna sono riusciti a costruire un forte legame nascosto agli occhi del pubblico.

Rosanna Fratello figli e nipoti

Nonostante i numerosi ostacoli, come la perdita del fratello di Rosanna e le difficoltà di crescere una figlia sotto i riflettori, la coppia è rimasta devota l’uno all’altra e al proprio matrimonio, a testimonianza del potere del vero amore. Per Pino e Rosanna Fratello, la famiglia è sempre stata al primo posto. Dopo 45 anni di matrimonio, hanno costruito un forte legame e il loro amore è stato coronato dalla nascita della bellissima figlia, Guendalina, nata nel 1978 e che ha 45 anni di età. La figlia di Rosanna Fratello e Pino Cappellano ha dato alla luce Alessandro e Giovanni, nipoti della cantante e di suo marito. I ragazzi sono nati nel 2010 e sono fonte di gioia e soddisfazione per la famiglia. Prima di andare in pensione nel 2014, Pino Cappellano gestiva una rinomata pasticceria a Como, il che fa pensare che Guendalina sia cresciuta tra le prelibatezze del padre. Ora si diverte insieme alla moglie Rosanna Fratello a trascorrere il tempo con i suoi nipoti e catturare i loro momenti speciali attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. Spera di ispirarli a seguire i loro sogni, trasmettendo loro il suo amore per la fotografia. Insieme, la coppia ha dimostrato un’immensa devozione e sostegno l’uno all’altra e alla loro famiglia, continuando a essere un’ispirazione per chi li circonda. Guendalina Cappellano, figlia di Rosanna Fratello, è un’imprenditrice di successo e gestisce un’azienda che produce prodotti di cioccolato di alta qualità. Non si hanno ulteriori notizie sulla vita privata della cantante di Sono una donna non sono una Santa perché fin dall’inizio della sua carriera e i primi successi ha sempre cercato di mantenere una certa privacy ai suoi affetti più cari.