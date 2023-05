Eurovision 2023 Norvegia chi è Alessandra Mele che canta Queen of Kings

Chi è Alessandra Mele cantante italiana che partecipa all’Eurovision 2023 con la Norvegia: perché non canta per l’Italia

C’è tanta Italia in questa edizione 2023 dell’Eurovision. Oltre a Marco Mengoni, rappresentante del nostro paese a Liverpool e vincitore del Festival di Sanremo 2023, c’è infatti un’altra cantante italiana che partecipa alla kermesse musicale, anche se concorre con la Norvegia, un’altra nazione. Si tratta di Alessandra Mele, giovane artista classe 2022 nativa di Pietra Ligure, ma con la cittadinanza norvegese. La cantante è infatti la rappresentante all’Eurovision 2023 della Norvegia, paese che è per lei una patria adottiva, visto che dopo l’infanzia in Liguria Alessandra si è trasferita nel paese di origine di sua madre, dove ha completato gli studi e ha visto nascere la sua carriera. La concorrente al Festival Europeo della musica si è fatta notare al grande pubblico nel 2022, prendendo parte alla versione norvegese di The Voice, una vetrina molto importante per Alessandra, che poi a gennaio 2023 ha preso parte al Melodi Grand Prix, la gara che elegge il rappresentante della Norvegia all’Eurovision e ha vinto grazie alla sua Queen of Kings.

Il brano è stato un successo strepitoso in patria, capace di ottenere la certificazione di disco di platino e di balzare in vetta alle classifiche di vendita. Anche l’esordio alla kermesse musicale è stato incredibile per Alessandra Mele, visto che la ragazza ha ottenuto il pass per la finale nella prima serata della competizione e quindi l’abbiamo rivista sul palco alla finale di sabato 13 maggio, in una serata ricca d’Italia visto che sarà il turno anche dell’esibizione di Marco Mengoni e che l’ospite speciale della serata sarà Mahmood. Queen of Kings, grazie alla vetrina dell’Eurovision, sta diventando un successo vitale in tutto il mondo, ampiamente presente sui social e che è stata anche adattata con una versione in italiano, simbolo dell’importanza che la giovane artista dà alle sue radici. Sul profilo Instagram della cantante possiamo vedere molti scatti della sua vita e soprattutto ascoltare la sua Queen of Kings, sia nella versione originale che in italiano.

Alessandra Mele Queen of Kings testo

She, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind

Nothin’ in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern seas

Got raven hair, it’s dark as night

Icy eyes, outta sight, outta sight

Her heart, in spite, is warm and bright

Her smile awakes the northern lights

Lookin’ out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?

Her name is

She, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind

Nothin’ in this world can stop the spread of her wings (hey!)

Shе, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern seas

A firestone, forged in flames

Wildest card, run the game, run the game

Can’t say the same in this world of change

Don’t fear the pain; just break the chain

Lookin’ out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?

Her name is

She, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind (hey!)

Nothin’ in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (hey!)

She will be the warrior of North and Southern seas

Lai, la-li-la

Rai, rai-ri-rai-rai-ri

Lai-la-la-li-lai, lai-ri-ra

Lai-la-li-la, la-la-la-la

La-la-la-la

Ah-Ah-Ah-Ah!

Her name is

She, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind (hey!)

Nothin’ in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (hey!)

She will be the warrior of North and Southern seas (ha!)