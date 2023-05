Chi vince Amici 2023 tra Angelina e Isobel: il vincitore

Chi vince Amici 2023 tra Isobel, Angelina, Mattia e Wax: il vincitore del talent di Maria De Filippi dopo un anno di lezioni e polemiche

È arrivato già il momento del verdetto: chi vince Amici 2023 tra Angelina, Isobel, Wax e Mattia. Un vincitore che avrà un bottino molto cospicuo infatti chi alza la coppa si porta a casa 150 mila euro in gettoni d’oro a cui vanno aggiunti i 50 mila euro di vincitore di categoria in ballo o canto. Inoltre potremmo dire per la prima volta nella storia del talent condotto da Maria De Filippi che sono importanti anche i vincitori morali di quest’edizione visto che il premio della critica è particolarmente importante insieme ad altri riconoscimenti. C’è un favorito numero uno per trionfare ad Amici 2023 e risponde al nome di Angelina Mango, da tempo la preferita del pubblico per la vittoria. La celebre figlia d’arte si è subito imposta come una delle concorrenti più forti e col tempo le sue possibilità sono sempre più cresciute e oggi, secondo i bookmakers, è la favorita principale per la vittoria ad Amici 2023. A contendere la vittoria ad Angelina sono, secondo le fonti accreditate, i due ballerini giunti alla finale del talent show, ovvero Mattia e Isobel. Seppur sfavoriti nel confronto con la cantante, secondo i bookmakers i due possono coltivare ragionevoli sogni di vittoria e proveranno con tutte le loro forze a sovvertire i pronostici della vigilia. Molto indietro, invece, Wax, che è il meno favorito per la vittoria finale e secondo i pronostici della vigilia sembra destinato a chiudere al quarto posto, ma come ben sappiamo in situazioni del genere tutto può sempre cambiare. Ricordiamo che la finale di Amici 2023 sarà decisa al televoto e non dal voto dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Amici 2023 chi sono i finalisti

Come già scritto i finalisti di Amici 2023 Angelina Mango, Wax, Isobel e Mattia. Angelina Mango, la risposta di molti alla domanda su chi vince Amici 2023, è una celebre figlia d’arte, visto che suo padre era il grande cantante Pino Mango e sua madre è Laura Valente, voce dei Matia Bazar in sostituzione di Antonella Ruggiero. Classe 2001, Angelina vanta già una corposa produzione e Amici sta rappresentando la sua consacrazione. I singoli della cantante stanno riscontrando tantissimo successo e, poco dopo la finale, ovvero il 19 maggio, uscirà anche il primo EP della figlia del cantante di Oro. Comunque vada questo epilogo, insomma, il futuro di Angelina Mango sembra davvero roseo. Isobel è invece una giovane ballerina, nata in Australia nel 2003 ed entrata ad Amici a novembre al posto di Claudia, imponendosi subito una giovane promessa. Seguito da Alessandra Celentano, Isobel ha dimostrato abilità in diversi stili, pur prediligendo il modern, che rimane il suo ambiente di ballo. L’altro ballerino ancora in corsa per la vittoria di Amici 2023 è Mattia Zenzola, barese classe 2004 specializzato in latino americano e seguito da Raimondo Todaro. Mattia si è imposto sin da subito come uno dei concorrenti più forti, facendo valere la grande esperienza che aveva già al di fuori del programma. Infine, l’ultimo finalista di Amici 2023 è Wax, cantante di Arisa che è arrivato alla finale da underdog, ma meritando questo importante traguardo come certificato dal successo dei suoi singoli come Turista per sempre e Ballerine e guantoni. La finale di Amici 2023 non è registrata, ma è in diretta, per cui non è possibile sapere in anticipo chi vincerà il programma e cosa accadrà durante la serata.