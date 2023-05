Eleonora Daniele chi è il marito Giulio padre di sua figlia

Eleonora Daniele è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana, ma chi è suo marito e padre di sua figlia? Scopriamolo insieme.

Giulio Tassoni è il marito di Eleonora Daniele e padre di Carlotta, loro figlia. Lei è uno dei volti più noti della televisione italiana, con una carriera lunga e molto variegata; lui, invece, è un imprenditore. La bionda conduttrice di Storie Italiane la conosciamo bene: classe 1976, una carriera in tv iniziata come concorrente del Grande Fratello e poi proseguita come attrice (La squadra, Un posto al sole) e dal 2004 passata alla conduzione, fino alla laure in Scienze della Comunicazione alla LUMSA nel 2013 e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti professionisti nel 2016. Ma di lui, la sua dolce metà, si sa molto meno: chi è il padre della figlia della giornalista che dal 2018 è al timone della mattina di Rai 1 si chiedono i fan.

Il suo nome del marito di Eleonora Daniele è Giulio Tassoni, ma la sua vita è molto lontana dai riflettori, rispetto a quella della moglie. Infatti su di lui si hanno davvero pochissime informazioni se non quelle più importanti. Non è nota la sua data di nascita e non sappiamo quanti anni abbia. Qualcosa di più è noto in merito alla sua occupazione: Giulio Tassoni è un imprenditore romano attivo principalmente nel settore dei cosmetici e dei prodotti estetici, come creme e profumi. Non ha un profilo Facebook e nemmeno una pagina Instagram, il che rende ancora più difficile ottenere informazioni sul suo conto, anche perché, oltre, a questo, il marito della conduttrice di Storie Italiane non ha mai rilasciato interviste né in tv né sulla carta stampata. Sappiamo, a titolo di curiosità,. che se non altro ha un parente illustre: infatti è un discendente di Alessandro Tassoni, scrittore e poeta modenese vissuto tra il 1565 e il 1635, noto soprattutto per il poema La secchia rapita, del 1622.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni storia d’amore

Di Giulio Tassoni e della sulla sua storia d’amore con Eleonora Daniele si conoscono diversi dettagli in più, che la giornalista e conduttrice tv oggi in Rai ha raccontato nel corso degli anni. Già, perché la loro relazione è tra le più longeve del mondo dello show business italiano, durando da oltre 20 anni. I due si sono conosciuti nel 2002 al Piper, uno storico locale di Roma: a quei tempi, Eleonora Daniele aveva 26 anni, era reduce dalla sua apparizione al Grande Fratello, e proprio quell’anno era stata assunta come attrice ne La squadra, su Rai 3.

Lei stessa ha raccontato che quando si conobbero Giulio Tassoni non pareva per nulla interessato ad approfondire la conoscenza. Solo qualche mese dopo le cose tra i due cambiarono, quando si ritrovarono a una cena organizzata da amici in comune, e da quella sera iniziarono a frequentarsi. La loro relazione è durata 16 anni, di cui 6 di convivenza, prima di sposarsi: tempi lunghi dovuti principalmente agli impegni lavorativi di lei. Infine, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono convolati a matrimonio il 14 settembre 2019 presso la Basilica di San Giovanni Battista dei fiorentini a Roma, con ricevimento successivo a Villa Piccolomini.

Il 20 maggio 2020, la coppia ha dato alla luca la prima figlia, di nome Carlotta. In un’intervista, Eleonora Daniele ha avuto modo di spiegare come suo marito Giulio Tassoni sia stato di grande aiuto nel corso della gravidanza e anche in seguito: “Specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”.