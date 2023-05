Eurovision 2023 vincitrice chi è Loreen della Svezia

Loreen è la vincitrice dell’Eurovision 2023 con la canzone Tattoo: la rappresentante della Svezia ha avuto la meglio su Finlandia, la grande sorpresa al televoto, e Israele. Quarto posto per Marco Mengoni che si è ben difeso sia la televoto e con il voto delle giurie. Inoltre l’artista italiano ha conquistato il premio della critica. Loreen ha ottenuto 583 voti che le hanno permesso di superare la Finlandia che si è fermata a 526 e Israele a 362. Lorine Zineb Nora Talhaoui, conosciuta come Loreen, ha ottenuto il massimo dei voti da gran parte dei Paesi partecipanti infatti ha ricevuto 12 punti da Ucraina, Paesi Bassi, Malta, Moldavia, Irlanda, Finlandia, Germania, Estonia, Cipro, Danimarca, Spagna, Israele, Albania, Lituania e Regno Unito. Loreen ha partecipato alla finale dopo essersi qualificata con successo nella prima semifinale di martedì. Per l’artista si tratta della seconda vittoria all’Eurovision dopo aver conquistato l’edizione 2012: in quel caso, a Baku, in Azerbaigian, aveva vinto con l’energica canzone pop “Euphoria”, terzo singolo estratto dal suo album di debutto “Heal”. Conquistò il primo posto con 372 punti, 113 punti in più della Russia, seconda classificata, e all’epoca il punteggio più alto nella storia dell’Eurovision Song Contest.

Loreen chi è la vincitrice dell’Eurovision 2023

Loreen è il nome d’arte della cantante svedese Lorine Zineb Nora Talhaoui. Ha 39 anni e viene dalla capitale svedese, Stoccolma. Fin da piccola la vincitrice dell’Eurovision 2023 ha sempre desiderato fare la musicista e ha raggiunto la notorietà quando, all’età di 20 anni, ha partecipato a Idol 2004, la versione svedese di Pop Idol, classificandosi al quarto posto. L’anno successivo ha pubblicato il suo primo singolo The Snake, con la popolare band svedese Rob’n’Raz. In seguito è diventata presentatrice televisiva sul canale di intrattenimento TV400 e poi produttrice di reality show svedesi. Nel 2011 ha partecipato al Melodifestivalen, un concorso canoro annuale organizzato dalle emittenti pubbliche svedesi Sveriges Television (SVT) e Sveriges Radio (SR) il cui vincitore ha l’opportunità di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest. In quell’occasione Loreen si è esibita con la sua canzone My Heart is Refusing Me ed è arrivata alla semifinale del programma, ma non è riuscita a qualificarsi per la finale dopo aver perso un sing-off contro la collega Sara Varga.

L’anno successivo, il 2012, Loreen ha partecipato nuovamente al Melodifestivalen, questa volta con la sua canzone Euphoria. Ha superato la semifinale e si è qualificata per la finale, che ha vinto il 10 marzo 2012. Dopo aver vinto il Melodifestivalen, la vincitrice dell’Eurovision 2023 ha partecipato per la prima volta alla kermesse continentale e la sua Euphoria raggiunse il successo in tutta Europa. Dal punto di vista commerciale, ha debuttato al numero 12 in Svezia e ha presto raggiunto il numero uno, dove è rimasto per sei settimane. Al di fuori della Svezia, Euphoria ha raggiunto la prima posizione in 16 Paesi europei, il maggior numero di posizioni in classifica di qualsiasi vincitore dell’Eurovision. Fin dalla vigilia delle semifinali, la favorita numero uno per la vittoria era Loreen ma a sorpresa dopo aver dominato il voto delle giurie, la Finlandia con il tormentone Cha Cha Cha ha avuto un exploit che ha creato un po’ di suspence prima del verdetto finale. Nonostante il televoto fosse inferiore alla Finlandia, Loreen, rappresentante della Svezia, è riuscita ad avere la meglio e a vincere l’Eurovision 2023.

Canzone vincitrice Eurovision 2023