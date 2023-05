Quanto vince chi vince Amici 2023

Il vincitore di Amici 2023 vince una cifra blu. Cospicui in denaro anche i premi della critica, il premio Tim, il Premio Radio, il Premio Oreo e Marlù

Una pioggia di gettoni d’oro arrivano a chi vince Amici 2023 quando alza la coppa che non è solo simbolo di aver culminato con la gioia più grande il proprio percorso all’interno della scuola, non solo avere la possibilità di intraprendere una carriera di grande successo nel mondo della musica o in quello della danza, ma anche un oggetto remunerativo dal punto di vista economico. Quanto vince il vincitore di Amici è davvero una cifra importante che va analizzata in ogni suo minimo dettaglio. Il vantaggio di partecipare ad un talent show a differenza di intraprendere una carriera senza le luci dei riflettori della televisione ha benefici dal punto di vista della monetizzazione. Ci sono però anche svantaggi, ad esempio quello di diventare una meteora e magari avere un successo limitato subito dopo l’uscita dal talent show oppure di vincere al televoto magari non perché si ha un pubblico realmente fidelizzato sulla propria arte piuttosto quanto sul personaggio televisivo che si è volontariamente o involontariamente creato all’interno del programma.

Ci sono grandi esempi da questo punto di vista, sicuramente tra i più grandi trionfatori della storia di Amici di Maria De Filippi figurano Irama, Alessandra Amoroso e Emma Marrone. Fin dai tempi di Nera, singolo promosso all’interno della scuola, si era già capito che il premio ricevuto in denaro per la vittoria di Irama era ben poco rispetto a quello che poi avrebbe trasformato in successo nel mondo della musica. Stesso discorso per quando Alessandra Amoroso cantò Immobile e Emma con Sarò Libera. C’è chi però si è “dovuto accontentare” alla fine del regalo in denaro senza riuscire poi a sfondare e mantenere una carriera sempre costante nel corso del tempo. Una consolazione non magra perché quanto vince il vincitore di Amici 2023 è 150 mila euro in gettoni d’oro e a questi potrebbero essere sommati gli altri premi con cifre mica da ridere.

Quanto vince chi vince gli altri premi di Amici 2023

Numerosi infatti sono i riconoscimenti che quest’anno sono in ballo alla finale di Amici 2023. Un’edizione molto fortunata dal punto di vista degli ascolti che vede delle importanti novità: confermato il premio di vincitore di categoria, il vincitore di ballo o canto porta a casa 50 mila euro. Stessa cifra per chi conquista il premio TIM che viene assegnato dalla non meglio precisata platea giudicante. Discorso differente per il secondo premio che ha deciso di finanziare questo sponsor e cioè il TIM Premio della critica che assegna 50 mila euro al vincitore che viene scelto da 25 testate italiane. Sono invece 8 le radio che decidono di assegnare il Premio Radio che consiste in 20 mila euro: le emittenti radiofoniche che fanno parte della giuria sono Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Italia, RDS, RTL 102.5, Radio Norba e Radio Kiss Kiss. Una giuria tecnica invece si occuperà di assegnare il Premio Oreo e per il vincitore ci sono ben 20 mila euro, mentre il Premio Marlù consiste in 7000 euro. Anche in questo a scegliere il vincitore è una giuria tecnica.