Amici 2023 Alessandra Celentano svelato fidanzato: l’uomo l’ha cambiata

Ieri sera alla finale di Amici 22 Alessandra Celentano ha svelato di avere un fidanzato pungolata da Maria De Filippi

In tanti avevano notato una Alessandra Celentano più spigliata e sorridente durante il serale di Amici 2023 accanto a Rudy Zerbi, inoltre la giudice di danza si è fatta notare anche per i suoi look che hanno catturato l’attenzione di Maria De Filippi anche ieri sera alla finale di Amici 2023. Già da tempo circolavano voci sulla possibilità che Alessandra Celentano dopo anni avesse ritrovato l’amore e in tanti avevano pensato che fosse proprio la vicinanza con Rudy Zerbi a far scoppiare la passione tra i due ma proprio sull’argomento i due hanno scherzato solo poche settimane fa spiegando che se fossero insieme litigherebbero tutti i giorni. C’è però una luce negli occhi differente nella giudice e ex ballerina ed è per questo che proprio prima di iniziare la finale di Amici 2023, Maria De Filippi ha voluto chiamare a centro studio Alessandra Celentano. Dopo averle fatto i complimenti per il look intonato, un tailleur verde oliva con tanto di parrucca abbinata e parure ovvero orecchini, punto luce e anelli, la conduttrice del talent ha ricordato a tutti che la maestra era casta da quando aveva divorziato con il suo storico marito, Angelo Trementozzi, ammissione fatta proprio dalla stessa Celentano a Belve condotto da Francesca Fagnani. Non ha trascurato inoltre gli anni trascorsi dall’ultima volta e cioè 14. Dopo questa particolare introduzione, Maria De Filippi è passata alla domanda cruciale e ha chiesto chiaramente ad Alessandra Celentano se avesse ritrovato l’amore.

Amici 2023 Alessandra Celentano fidanzato: la verità della maestra

Ieri sera alla finale di Amici 2023 rigorosamente in diretta la nipote di Adriano Celentano non ha voluto confessare nulla riguardo la sua vita sentimentale tornando al suo posto come prof di Isobel Kinnear tra una risata sorniona e uno sguardo fulmineo alla conduttrice. Anche nel corso della finale, ci sono stati altri botta e risposta tra la conduttrice e la maestra di danza classica che ha ammesso di essere davvero allegra e frizzantina in questo periodo. Maria De Filippi ridendo ha detto che sono cose che si vedono e si intuiscono anche se non si raccontano. Per sviare Alessandra Celentano ha però spiegato che Amici come trasmissione la rende davvero felice. Subito dopo ha invitato a ballare Cristiano Malgioglio in uno scatenato ge ghe gè anche se la verità sulla vita privata della maestra è un’altra. Alessandra Celentano aveva già svelato di avere un fidanzato durante la sua ultima intervista a Verissimo dove ha detto di avere il cuore impegnato, a confermare il nuovo compagno della maestra è stato lo stesso Rudy Zerbi che ha detto a Silvia Toffanin che quando una persona così riservata come lei fa una mezza ammissione significa che è una grande verità. Sicuramente l’uomo della prof sarà una persona gentile e riservata, dal carattere forte e passionale proprio la stessa Alessandra a cui il pubblico social ha fatto i complimenti e un enorme in bocca al lupo per la sua nuova relazione dopo il sofferto divorzio con il marito.