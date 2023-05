Claudia Motta fidanzato Simone Rugiati chi è: caso Giorgio Pasotti

Chi è Simone Rugiati, il fidanzato di Claudia Motta: differenza d’età e giallo tradimento con l’attore Giorgio Pasotti

Claudia Motta, concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 che ha dovuto lasciare per infortunio, ha un fidanzato: lo chef Simone Rugiati. La loro relazione non era ufficiale ma lo è diventata dopo l’approdo della Miss a L’Isola dei Famosi. La differenza d’età tra Claudia Motta e Simone Rugiati è molta, ben 19 anni, considerando come lo chef ne compirà 42 il prossimo 24 maggio. Nato a Empoli, il cuoco ha preso parte a numerosi programmi nel corso della sua carriera, da La prova del cuoco a Cuochi e fiamme, da Miss Italia Chef a Food Advisor.

Da giudice a concorrente, come dimostrano i due reality show cui ha partecipato. Nel 2010 è stato in Honduras per L’Isola dei Famosi, per poi mettersi in viaggio due anni dopo con Pechino Express, al fianco dell’ex fidanzata Malvina Seferi. Quest’ultima è stata una delle splendide donne delle quali si è circondato negli anni. Si può infatti dire come abbia conquistato una certa fama nel mondo del gossip. Prima di lei c’era stata la giornalista Monica Somma. Il rapporto più duraturo è stato con Carla Cruz, ex GF VIP 2 con la quale ha rotto dopo ben tre anni nel 2017. Da allora ad oggi sono trascorsi meno di sei anni e le partner al suo fianco sono state due. Partiamo dalla splendida Ahlam El Brinis, più giovane di 16 anni e conosciuta in discoteca, fino ad arrivare a Claudia Motta che, come detto, di anni in meno ne ha 19. Noto non soltanto in televisione, Simone Rugiati ha un ristorante, il Food Loft, che si trova a Milano. Ci sono però ombre sulla storia d’amore tra lo chef e Claudia Motta nota come anche Miss Mondo e L’angelo di Tiki Taka con Piero Chiambretti.

Claudia Motta e Simone Rugiati storia d’amore

La riservatezza è l’arma preferita da Claudia Motta e Simone Rugiati, che hanno così protetto la propria storia d’amore per chi sa quanto tempo. Non hanno ancora rilasciato un’intervista di coppia nella quale hanno spiegato come si siano conosciuti, ma tutto lascia pensare che la vita mondana e qualche amico in comune abbiano giocato un ruolo importante. Lo chef non è di certo un tipo che disdegna i divertimenti che Milano ha da offrire, come dimostra la relazione precedente con Ahlam El Brinis. Anche Miss Mondo per l’Italia 2021 potrebbe aver ceduto al suo fascino in discoteca o, chi può dirlo, durante una cena nel suo famoso ristorante. Ad oggi Claudia Motta e Simone Rugiati sono però al centro delle polemiche per svariate ragioni. Parte del pubblico ha attaccato l’ex naufraga per aver abbandonato L’Isola dei Famosi dopo essere scivolata sugli scogli. Il suo fidanzato chef è però rapidamente intervenuto per difenderla. Il cuoco ha infatti deciso di sostenerla attraverso il suo profilo Instagram, seguito da più di 500mila follower, e difenderla dagli attacchi degli utenti. Pare infatti che siano stati i medici a consigliare a Claudia Motta di abbandonare L’Isola dei Famosi. Non si è però scesi nei dettagli e in tanti hanno pensato a un’esagerazione ma ha la stessa ex naufraga parlato di trauma cranico e dolore al collo. La loro storia d’amore sembrerebbe essere quindi molto salda ma il gossip parla d’altro. A far parlare di crisi, e nello specifico di un tradimento, sarebbero stati alcuni strani atteggiamenti su Instagram. Si è parlato di Claudia Motta e Giorgio Pasotti, quindi di un amante molto famoso, fidanzato con Claudia Tosoni. Scandalo all’orizzonte, dunque, salvo arrivare la smentita dello chef. Simone Rugiati aveva pubblicato una foto molto strana, inquadrando delle mosche e attaccando un tale Giorgio. Claudia Motta si era invece sfogata spiegando d’aver sentito tante parole e aver visto pochi fatti. Tutto lasciava pensare a riferimento dell’uno verso l’altra e viceversa. Il cuoco ha poi ripreso la parola, spiegando come quello sfogo fosse frutto del suo stare da solo a rimuginare. Ha lanciato un attacco contro chi sul web ha scritto di un presunto tradimento di Claudia, spiegando d’esserci cascato come tanti altri, credendo a certe parole: “Molto probabilmente, anzi al 100%, è tutto inventato”.