Dove vive Mattia Zenzola vincitore di Amici 22

Mattia Zenzola che ha vinto Amici 22 vive in Puglia, terra delle sue origini dove ha iniziato la sua carriera di ballerino prima di trasferirsi a Roma

Mattia a 18 anni di età ha vinto Amici 22, edizione di cui è stato protagonista sbaragliando al televoto , con la percentuale del 52%, la favorita Angelina Mango per la vittoria finale e Isobel Kinnear per la coppa di categoria. Il ballerino ha molti fan, come dimostrato alla finale del talent show di Maria De Filippi dove ha portato con sé un bagaglio davvero intenso del suo passato per una permanenza nella scuola praticamente di due anni. I suoi sostenitori si chiedono dove vive Mattia Zenzola e la risposta è davvero particolare analizzando la sua vita privata. Il futuro allievo di Raimondo Todaro nasce in Puglia, precisamente a Bari il 15 gennaio 2004, uno scorpione. Già una prima sorpresa per molti che credevano che il latinista fosse siciliano come il suo maestro.

Grazie alla mamma inizia a ballare già all’età di 3 anni appassionandosi al trascinante ritmo della salsa e della zumba, iniziando fin da piccolo a gareggiare come di consueto nelle discipline latino americane. Il vincitore di Amici 22 è molto radicato sul territorio della provincia barese frequentando la scuola di danza ADDS CUBAN CLUB BARI, a Giovinazzo, e iscrivendosi al liceo con indirizzo scientifico “Di Cagno Abbrescia” sito nel centro del capoluogo pugliese. Dunque fino ai suoi 17 anni Mattia Zenzola vive a Valenzano, comune sul mare che dista 20 minuti circa da Bari. Due anni fa il ballerino reduce dai campionati mondiali di danza latino americana si presenta ai provini di Amici 21.

Mattia Zenzola infortunio

Il pugliese viene preso come allievo da Raimondo Todaro e inizia il suo percorso all’interno del talent show pungolato dalla maestra Celentano e acquisendo già un discreto numero di follower sui social, attirando anche l’attenzione del pubblico televisivo. Ad un passo dal serale Mattia è costretto ad abbandonare la scuola a causa di un brutto infortunio al piede sinistro, una microfrattura, per cui erano necessari mesi a riposo. A vincere questa edizione per lui sfortunata è stato poi il danzatore classico Michele per il ballo mentre Luigi Strangis è stato il vincitore assoluto. Sempre come studente di Todaro torna nella scuola di Maria De Filippi, questa volta con una carica agonistica maggiore.

Racconta del brutto periodo superato tra stop forzato, malattia del padre e lontananza dai suoi cari genitori a cui darà parte del ricavato della consistente cifra vinta con due premi raggiunti alla finale di Amici 2023. In questo caso è lecito rispondere alla domanda dove vive Mattia Zenzola con Roma, visto che ha trascorso nella Capitale due anni della sua vita molto intensi. Il vincitore dell’edizione di quest’anno del talent di Maria De Filippi ha avuto anche una proposta di lavoro da una compagnia di danza latino americana che lo porterà in tour in giro per il mondo solcando Australia, Stati Uniti e America del Sud. Come tutti i ballerini il pugliese sarà cittadino del mondo e vivrà dove il palco chiederà la sua presenza. Spesso poi a carriera già avviata si sceglie un luogo dove stabilirsi per riposarsi un po’ dai tour internazionali, chissà se sarà Bari o Roma.