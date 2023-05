Marco Columbro malattia che lo ha mandato in coma

Marco Columbro ha avuto una malattia nel 2001, un ictus causato da un aneurisma celebrale che lo ha portato in coma

Marco Columbro è vivo nonostante le fake news che lo volevano morto e ha superato una malattia. A fine novembre 2001 di ritorno da un monastero tibetano a Graglia, si era fermato dopo aver fatto visita al padre a Viareggio, per tre giorni a Biella per una conferenza sul buddismo. Nella sua stanza d’albergo fu colpito da un ictus che lo lasciò in coma, si è risvegliato dopo 25 giorni, esattamente il 24 dicembre, trovandosi in stato di coscienza su una sedia a rotelle in un centro di riabilitazione. A Bella Ma lo storico conduttore tv anni 90 ha raccontato di aver dovuto iniziare la sua vita come un bambino dopo la malattia perché dopo questo incidente ha dovuto imparare nuovamente azioni basilari che in genere si apprendono durante l’infanzia come sedersi o utilizzare le posate per mangiare. In realtà i medici all’epoca scoprirono che l’ictus era stato causato da un aneurisma cerebrale che sono riusciti a scovare in tempo e che altrimenti sarebbe stato fatale per Marco Columbro. Ovviamente questo evento ha portato il conduttore a interrompere la sua carriera in televisione e ha causato cambiamenti significativi nella sua vita personale e professionale. Il conduttore di Buona Domenica ha dichiarato più volte che dopo la malattia la tv lo ha considerato morto e ha fatto fatica a ritrovare un posto nel settore nonostante fosse all’epoca uno dei presentatori televisivi più apprezzati dal pubblico. In tanti lo ricordano anche in Paperissima e nella fiction Caro Maestro ma soprattutto per il sodalizio artistico con Lorella Cuccarini, ancora oggi sua grande amica. Oggi Marco Columbro ha 72 anni, sta bene e si occupa del suo resort in Toscana che si chiama Locanda Vesuna Country House e si trova nelle campagne senesi dove vive attualmente. Spesso se gli impegni glielo permettono, oltre a gestire la struttura in prima persona cucina anche per gli ospiti. È legato sentimentalmente alla storica compagna Marzia Risaliti dopo il divorzio da Elena Perrucchini che nel 1993 ha avuto un figlio, Luca che ora ha 30 anni e lavora con il padre nel resort.

Marco Columbro malattia: che cos’è un aneurisma

L’aneurisma che ha causato l’ictus che ha mandato in coma Marco Columbro è una condizione medica che comporta il rigonfiamento di un vaso sanguigno nel corpo, più comunemente nel cervello. In alcuni casi, l’aneurisma può essere presente fin dalla nascita e diventare evidente solo più tardi nella vita. È importante comprendere le cause per prevenire e trattare la condizione. Individuare un aneurisma può essere difficile a causa della mancanza di sintomi e spesso viene individuato solo attraverso esami di diagnostica per immagini come la TAC o la risonanza magnetica. Se si presentano però sintomi insoliti, come mal di testa o alterazioni della vista, è indispensabile rivolgersi a un medico. Fortunatamente, con un trattamento adeguato, molte persone guariscono completamente da un aneurisma e questo è il caso di Marco Columbro. A volte può essere necessario un intervento chirurgico o di altro tipo per riparare la parete indebolita del vaso sanguigno. Dopo il trattamento iniziale, spesso è necessario un monitoraggio continuo per garantire che l’aneurisma non si ripresenti. Con le giuste cure, le persone affette da aneurisma possono continuare a condurre una vita sana e soddisfacente.