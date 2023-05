Marco Columbro moglie: chi è Marzia Risaliti il loro segreto

Marzia Risaliti 52 anni è la compagna di Marco Columbro. Oggi vive nella sua azienda agricola a Siena. Luca è figlio del conduttore con l’ex moglie

Marzia Risalti è l’attuale compagna, non moglie, di Marco Columbro. La donna con cui lo storico conduttore di Buona Domenica sta da oltre vent’anni ha fatto capolino nella sua vita dopo il successo. Oggi l’attore di Caro Maestro e la sua fidanzata vivono insieme nella campagna di Siena, in Toscana dove gestiscono un agriturismo Locanda Vesuna Country House, divertendosi quando possibile ad intrattenere i clienti con delizie gastronomiche preparate da entrambi. Come Marco Columbro anche la sua compagna Marzia Risaliti è un’attrice e fa parte del mondo dello spettacolo, anche se non della tv italiana. L’interprete di diverse commedie è di origini teutoniche è nata in Svizzera nel 1969. Dopo un’infanzia trascorsa in patria tra lo studio e la passione per la recitazione si laurea in lettere e prima della sua carriera da attrice è stata educatrice. Alta 1,75, capelli biondi e occhi verdi si fa notare anche per la sua bellezza. Inizia i primi passi con la pubblicità dei Bastoncini Findus per poi trasferirsi tra gli Stati Uniti e l’Italia. Tra i ruoli di spicco al cinema, una posa minore in Hannibal e i panni della protagonista in Uno, Nessuno e Centomila.

Marzia Risalti è principalmente un’attrice di teatro, con numerosi spettacoli in curriculum, luogo galeotto anche per la sua vita privata. La storia d’amore tra Marco Columbro e la sua compagna è iniziata quando si sono conosciuti sul palco di Dante, uno spettacolo teatrale. Come membri del cast, dovevano stare a stretto contatto l’uno con l’altro. Non ci è voluto molto per capire che avevano molto in comune e hanno iniziato a frequentarsi. Da allora, sono diventati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano e sono stati spesso visti insieme a eventi di alto profilo, con un’aria gioiosa e innamorata. Inoltre, condividono anche oggi lo stesso lavoro nell’azienda agricola del conduttore di Tra moglie e marito in Toscana. Anche se Marzia Risaliti è sotto gli occhi di tutti per la sua relazione con Marco Columbro, tiene alla sua privacy e preferisce mantenere un basso profilo. Non è presente sui social media e non si sa molto della sua vita privata al di fuori della relazione. Tuttavia, coloro che l’hanno conosciuta tendono a descriverla come una persona gentile e cortese che si dedica alla famiglia e agli amici.

Elena Perrucchini è l’ex compagna di Marco Columbro di cui si hanno pochissime informazioni. La donna è la madre di suo figlio Luca. In una vecchia intervista al Corriere della Sera il conduttore di Buona Domenica aveva detto di lei di averla vista solo tre volte nella sua vita, lasciando intendere che tra i due ci sia stata una relazione fugace. La storica compagna dell’attore di Caro Maestro è stata invece Stefania Santini che gli è stato vicino per oltre 20 anni condividendo anche il dolore della malattia. La coppia si è poi lasciata nel 2011 perché l’amore si era trasformato in un’amicizia solida e profonda