Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Angela addio perché fatti fuori

Franco e Angela lasciano Un Posto al Sole forse per sempre. La coppia esce dalla soap per un motivo in particolare e non si sa quando e se farà ritorno a Palazzo Palladini: le anticipazioni

Non è una fake news, a confermare gli spoiler sul futuro di Franco e Angela a Un Posto al Sole sono le anticipazioni ufficiali della storica soap di Raitre. Un fulmine a ciel sereno arriva per i fan della coppia più longeva di Palazzo Palladini che nell’ultimo periodo è apparsa in profonda crisi e che avrà delle conseguenze inesorabili sul loro futuro all’interno di UPAS. Sono due i problemi fondamentali: l’entrata in menopausa di Angela e la chiusura definitiva del garage che ha trasformato Franco in un disoccupato. La distanza tra i due, qualche puntata fa, sempre più netta, è stata poi colmata grazie all’amore per Bianca e alla loro unione matrimoniale molto salda che ha superato numerose vicissitudini nel corso degli anni. La soap girata a Napoli ha ormai abituato i telespettatori a sorprese un tempo impensabili e stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole Franco e Angela sono stati fatti fuori dal cast. La figlia di Renato Poggi e Boschi hanno capito che per affrontare una nuova vita insieme con la figlia ormai adolescente, hanno la necessità di ripartire dalle loro priorità personali: il lavoro. L’assistente sociale figlia di Giulia aveva già rinunciato ad un importante progetto con i minori degli istituti penitenziari della Trinacria mentre suo marito ha cambiato pelle nel corso della sua vita, da imprenditore a meccanico fino a diventare investigatore privato quindi non ha nessuna difficoltà a sapersi adattare ad ogni circostanza professionale. Così di comune accordo con l’ausilio della saggia Giulia, Franco e Angela decidono di lasciare Un Posto al Sole, secondo gli spoiler, per trasferirsi in Sicilia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: due nuovi ingressi nel cast

Se la Poggi senior non avrà nessuna difficoltà nell’accettare questa decisione della sua famiglia differente sarà la reazione di Renato preoccupato per il futuro non solo di sua figlia ma anche della giovane Bianca che dovrà cambiare scuola, amici e abitudini, non semplice in età adolescenziale. Franco e Angela dunque sono stati fatti fuori da UPAS e il motivo è inquietante per certi versi. Ci saranno infatti nella soap di Palazzo Palladini due nuovi straordinari ingressi nel cast: il ritorno del medico Luca De Santis, interpretato da Luigi Di Fiore, con il ruolo del nuovo primario del San Raffaele, l’ospedale dove lavora la dottoressa Ornella Bruni, e Ida Kovalenko, a cui presta il volto Marta Anna Borucinska. A molti questo nome non è familiare ma invece nasconde il segreto più importante di questa stagione di Raitre, infatti è la vera madre del piccolo Tommaso, il figlio che Lara fa credere sia suo a Roberto Ferri. La donna straniera riuscirà a porre fine all’inganno di Lara nei confronti del marito di Marina ma prima di vedere questa puntata che i telespettatori stanno aspettando ci vorrà del tempo. Per questo si è deciso di far uscire Angela e Franco da Un Posto al Sole per lasciare spazio a questi due nuovi storytelling anche perché il ritorno del primo medico di Palazzo Palladini, stando alle anticipazioni di UPAS, servirà a guarire il cuore di Giulia malandato e solitario da troppo tempo.