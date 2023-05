Casa a prima vista Mariana D’Amico chi è: età e Instagram

Mariana D’Amico è tra i protagonisti di Casa a prima vista, il nuovo show di Real Time dedicato al mondo immobiliare italiano

Mariana D’Amrico è una dei protagonisti del cast del nuovo show di Real Time Casa a prima vista, in cui aiuta a trovare casa i vari concorrenti del programma. È un’agente immobiliare che lavora a Milano, città in cui vive anche e che è nota per un mercato immobiliare molto complesso, soprattutto a livello di costi in crescita delle case. Nella sua carriera nel capoluogo lombardo, Mariana D’Amico è un’indiscusa autorità: ha infatti vinto per più edizioni il prestigioso riconoscimento destinato alla migliore agenzia del network MLS Replat. È infatti la fondatrice di Patrimoni Real Estate.

Un’agenzia molto stimata nella città meneghina, con sede nella centrale zona di Porta Venezia. Molto attiva sui social, in particolare attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram da oltre 3.600 follower, Mariana D’Amico racconta spesso la sua quotidianità lavorativa. Il suo motto è: “Non vendo solo immobili, ma soluzioni e opportunità”. Purtroppo, sul suo conto non sono presenti online molte informazioni. Sappiamo che ha occhi azzurri e capelli castani, circa 35 anni d’età, ma non siamo a conoscenza di altri dettagli,

Come ad esempio la sua età o la sua vita privata. Alcune fonti riportano che Mariana D’Amico sarebbe una madre, ma non siamo a conoscenza se abbia un figlio maschio o una figlia femmina, e nemmeno se sia sposata e con chi. Fuori dall’ambiente immobiliare milanese, nel quale lavora ormai da 15 anni, la sua fama è esclusivamente legata al programma Casa a prima vista. In onda su Real Time, canale 31, tutte le sere alle 20.20. Lo show è il remake italiano del format francese Chasseur D’Appart, noto anche col titolo internazionale di Flat Hunters, ed è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.

Casa a prima vista cast

In Casa a prima vista, Mariana D’Amico e altri importanti agenti immobiliari milanesi devono condurre i vari partecipanti al programma e assisterli nella non semplice ricerca dell’appartamento dei loro sogni. Oltre alla giovane e stimata agente che vi abbiamo presentato nelle righe qua sopra, ci sono altri cinque agenti impegnati in ogni episodio dello show di Real Time, per un totale di sei: tre a Milano e tre a Roma. Tra i milanesi, abbiamo Mariana D’Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo.

Torre è un agente immobiliare specializzato in clienti VIP, grazie a uno stile solare e affabile, e alle grandi doti nelle pubbliche relazioni affinate lavorando in precedenza ne settore pubblicitario. Di Filippo, invece, ha origini campane, salernitane, è molto ironica, e collabora spesso con Enti istituzionali, ma anche con privati e grosse società. Ida ha anche un compagno che di lavoro fa l’infermiere. Il resto del cast di Casa a prima vista si compone degli agenti immobiliari di Roma: Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu. Pulieri, romano, ha una laurea in sociologia e un passato da giornalista e attore teatrale,

mentre oggi è il manager di un’agenzia immobiliare online .Mayer è invece nata a Trento, ma si sente ormai romana anche lei; la sua carriera è iniziata come modella, ma da otto anni lavora nel settore immobiliare in un’agenzia internazionale che si occupa principalmente di alloggi di lusso. Sassu lavora in questo ambito da quando era giovanissimo, avendo fondato la sua prima agenzia quando aveva solo 22 anni, e oggi gestisce ben cinque punti di vendita a Roma e dintorni, oltre a una squadra di 39 elementi.