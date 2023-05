Simone Antolini figlia: chi è Melissa la verità e l’appello

Ieri sera all’Isola dei Famosi è stato rivelato chi è Melissa per Simone Antolini: le parole del fidanzato di Alessandro Cecchi Paone

Chi è Melissa per Simone Antolini è stato uno dei segreti che l’Isola dei Famosi 2023 ha portato con sé fin dai primi giorni del reality. Con i problemi di salute del fidanzato di Alessandro Cecchi Paone la questione sembrava essere stata messa da parte anche perché a sorpresa la coppia ha lasciato il reality. Per questo dopo aver visto il disegno che la piccola Melissa aveva fatto pervenire a Simone Antolini durante il suo percorso nel reality la curiosità era davvero tanta così come le ipotesi che si sono fatte in attesa di rivelazioni ufficiali. I problemi fisici che hanno costretto al ritiro Simone Antolini potevano lasciare un punto interrogativo alla vicenda ma a sorpresa è arrivata la verità su Melissa e sul ragazzo. Tornati dall’Honduras dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono stati ospiti della puntata di ieri sera 15 maggio del reality condotto da Ilary Blasi e dopo aver brevemente parlato della loro esperienza nel reality si è affrontato l’argomento Melissa. Con la giusta discrezione del caso la conduttrice ha chiesto al diretto interessato se fosse realmente intenzionato a parlare e così è stato.

Melissa è la figlia di Simone Antolini, parte integrante della sua vita e forma della sua stessa persona come dichiarato dallo stesso fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. L’ex naufrago ne aveva parlato in alcuni confessionali senza però rivelare la vera identità della bambina ma spiegando che sperava di poter ricevere da lei qualcosa e infatti durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi è arrivato un suo disegno. Nata il 2 agosto di cinque anni fa, Melissa è nata dalla relazione tra Simone Antolini, che all’epoca aveva 17 anni, e la sua ex ragazza che diventò mamma appena maggiorenne. Come spiegato in studio a Ilary Blasi, il compagno di Cecchi Paone ha raccontato di essere cresciuto insieme alla figlia e di avere una grande complicità come è giusto che sia. Una grande emozione perché Simone Antolini ha potuto finalmente rivelare chi è Melissa per lui, una scelta ben precisa da parte del ragazzo che ha voluto manifestare tutto il suo amore per la bambina. Anche Alessandro Cecchi Paone ha parlato della figlia del suo compagno spiegando di avere un bellissimo rapporto e di aver trascorso anche le vacanze tutti insieme. Proprio per l’idillio creatosi, il presentatore ha rivelato che Melissa lo chiama Zio Alessandro e ha spiegato che il suo desiderio più grande è quello di adottarla ma in Italia non è possibile. Un appello da parte di Cecchi Paone che ha voluto testimoniare la sua esperienza e spiegare a tutti che Simone Antolini Sa essere padre e madre allo stesso modo perché tantissime coppie omosessuali hanno sia una capacità paterna che materna. Per questo il conduttore insieme al suo ragazzo hanno lanciato il loro messaggio per riconoscere il diritto alle coppie gay di sposarsi e adottare figli