Alessandra Canale marito e figli: senatore e procuratore

Chi è Alessandra Canale: marito e figli dell’ex annunciatrice Rai. Conosciamo l’ex marito della signorina buonasera e padre di suo figlio

Alessandra Canale è stata un volto famosissimo della televisione italiana. Nata nel 1963 a Formia, per vent’anni è stata un’annunciatrice molto celebre, ma ha poi seguito anche la carriera da conduttrice e attrice. Oggi Alessandra Canale ha 59 anni e il 2023 sarà per lei l’anno dei sessanta. Ancora splendida e amatissima, è tornata a fare l’annunciatrice dal 2010 al 2016, per poi dedicarsi alla sua famiglia. Nel 2013 ha sposato il noto procuratore sportivo Antonio Caliendo. La differenza d’età non li ha spaventati, nonostante i due siano separati da ben due decenni. Questi, napoletano d’origine, è considerato un vero e proprio self-made man, divenuto chi è oggi dopo ave lavorato duramente come facchino, benzinaio e non solo. Nato nel 1944, ha iniziato il proprio cammino verso la vetta fin da giovanissimo, mostrando rapidamente grande ambizione. Tra i tanti impieghi, ha anche ricoperto il ruolo di agente per la De Agostini, per poi arrivare ad aprire una propria casa editrice. Sua l’idea di lanciare dei diari scolastici a tema sportivo, per poi avviare un lungo progetto dedicato alle biografie dei grandi protagonisti dello sport. La sua carriera da procuratore sportivo ha avuto inizio nel 1979, arrivando a vantare più di 140 calciatori rappresentati negli anni Ottanta. Tra i più famosi della sua scuderia di sicuro Roberto Baggio, Aldair e Maicon. Antonio Caliendo e Alessandra Canale si sono conosciuti in televisione, nello studio de Il processo di Biscardi, dove lui era ospite e lei co-conduttrice. Fidanzati per ben 8 anni prima di sposarsi, fronteggiando insieme anche momenti molto delicati. Nel 2022, infatti, Caliendo ha subito un sequestro da parte della Guardia di Finanza a causa di una presunta dichiarazione dei redditi errata. Sequestrati beni per 7 milioni di euro e la vicenda è ancora oggi sotto indagine.

Due compagni di vita molto impegnati, che però trovano il tempo d’esserci sempre l’una per l’altro. Lei, infatti, pur avendo rinunciato una volta per tutte a essere un’annunciatrice, data la cancellazione ufficiale del ruolo, è rimasta in Rai. Dal 2016, infatti, è entrata a far parte della struttura Rai Pubblica Utilità, presentando rubriche di vario genere, da Onda verde a Rai CCISS, da Meteo Sera a Meteo Europa. Come detto, ha incontrato Antonio Caliendo in età matura e l’uomo è entrato a far parte della sua vita con tatto e delicatezza, prendendo altamente in considerazione i sentimenti del figlio della donna, Amedeo. Prima di chiederle di sposarlo, ha infatti ottenuto l’autorizzazione e la benedizione del giovane, per poi festeggiare in intimità, con pochi invitati. Piccola curiosità: niente viaggio di nozze, dovendo far fronte al calciomercato.

Alessandra Canale chi è il padre del figlio Amedeo

La prima relazione importante di Alessandra Canale è stata con il padre di suo figlio Amedeo. Questi ha oggi quasi 30 anni ed è venuto al mondo nel 1995, frutto della storia d’amore tra sua madre e l’imprenditore Amedeo Matacena. Catanese d’origine, è nato nel 1963, circa un mese più grande della sua ex compagna. Definirlo un imprenditore è forse riduttivo, avendo seguito la carriera politica nel corso degli anni, entranto nel gruppo parlamentare di Forza Italia, ed essendo stato un armatore. Un ritratto, il suo, non del tutto roseo, a dire il vero, considerando la condanna in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo Alessandra Canale è stato legato a Chiara Rizzo, dalla quale ha avuto un altro figlio, per poi sposarsi nuovamente con la modella e medico Maria Pia Tropepi. Da tempo trasferitosi a Dubai, è qui morto prematuramente nel 2022 all’età di 59 anni, il giorno dopo il suo compleanno.