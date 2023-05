Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 17 maggio: due donne scomparse

Chi l’ha visto le anticipazioni della puntata del 17 maggio del programma dedicato alle persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli

Le anticipazioni di Chi l’ha visto di stasera 17 maggio vedono al centro dello della trasmissione due casi di donne mai ritrovate e su cui la famiglia, anche a distanza di anni chiede di fare chiarezza, cerca di ottenere giustizia. Questa sera il prime time di Rai 3 dá ancora spazio a Federica Sciarelli con una nuova puntata dello storico programma giornalistico targato Rai dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera in Italia. La redazione non teme il calo di ascolti estivo e la trasmissione andrà in onsa fino a metà luglio. Attenzione massima in scaletta questa sera sulle ultime notizie sul caso di Agata Scuto. La ragazza, che all’epoca dei fatti aveva 22 anni, è scomparsa da Acireale, in provincia di Catania, il 4 giugno 2012, ma anche se il suo corpo non è mai stato ritrovato gli inquirenti hanno ipotizzato che sia stata uccisa, che sia una vittima di omicidio.

Il principale indiziato è l’ex compagno della madre della Scuto, Rosario Palermo. Uno dei fratelli di Agata, Cristian, aveva denunciato Palermo, che gli aveva detto di avere visto la ragazza assieme a un altro giovane e che stava bene, ma il giorno seguente Cristian era tornato dai Carabinieri per ritirare la denuncia, dicendo che erano stati Palermo e la madre a vedere la ragazza, e che Agata aveva detto che non sarebbe tornata a casa. In tribunale, Rosario Palermo si è difeso dicendo che era buio, e poteva aver scambiato un’altra ragazza per Agata Scuto. “Mi sento molto agitata, dentro di me” ha dichiarato Mariella, la madre di Agata Scuto, intervistata in un estratto di Chi l’ha visto, reso pubblico sul profilo Twitter della trasmissione di Rai 3 .

Anticipazioni Chi l’ha visto 17 Maggio: Marzia Capezzuti

Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 17 maggio di Chi l’ha visto, si tratterà dunque principalmente della nuova udienza del processo, che vede l’ex convivente di Mirella Scuto indagato per omicidio e occultamento di cadavere. È infatti iniziato il processo contro Rosario Palermo, che potrebbe appurare la verità intorno a quanto successo alla ragazza siciliana. Palermo ha ribadito in aula la sua innocenza, ma, come detto a Federica Sciarelli dall’avvocato dell’imputato Marco Tringali, l’uomo ha confermato di avere depistato le indagini quando il clamore mediatico sul caso Scuto era particolarmente intenso. L’uomo ha però voluto precisare di averlo fatto solo perché temeva di essere accusato ingiustamente.

Secondo quanto detto dalla madre di Agata Scuto all’ultima udienza del processo, la ragazza avrebbe avuto una relazione clandestina con Rosario Palermo e sarebbe rimasta incinta. Per questo motivo, seconda l’accusa, l’uomo avrebbe ucciso la ragazza e ne avrebbe nascosto il cadavere.Sono attese le dichiarazioni che Palermo aveva annunciato di voler fare al processo. Per saperne di più, bisognerà guardare il programma condotto in prima serata su Rai 3 da Federica Sciarelli, in cui verranno affrontati anche altri casi di persone scomparse. Nel dettaglio l’altro caso cardine della puntata di questa sera di Chi l’ha visto come da anticipazioni ufficiali è quello di Marzia Capezzuti. Si parlerà dell’imminente incidente probatorio in cui Annamaria Vacchiano dovrà confermare o smentire quanto raccontato dalla sua mamma. La deposizione della ragazza è fondamentale per le indagini.