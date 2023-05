Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 ultima puntata: la fine di Enrico

Luce dei tuoi occhi 2 arriva finalmente al gran finale, in cui un grande mistero troverà la soluzione: ecco le anticipazioni di stasera 17 maggio

Arriva il gran finale di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fortunata serie Mediaset in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera: stasera 17 maggio verrà infatti trasmessa l’ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ma non sarà un addio, bensì un arrivederci: molti interrogativi resteranno aperti anche al termine di questa puntata conclusiva, lasciando gli spettatori con fiato sospeso, in attesa di una terza stagione. L’appuntamento, come detto, è per mercoledì 17 maggio 2023 su Canale 5, in prima serata a partire dalle 21.20.

Tutto continua a ruotare attorno alla vera identità di Alice, la figlia che Emma credeva morta alla nascita e che invece sarebbe ancora viva. Secondo Petra Novak, la ragazza sarebbe in realtà Diana, la giovane ballerina che la donna ha portato in questa stagione all’Accademia in cui insegna Emma, ma le cose potrebbero non stare davvero così. Sappiamo che Roberto, il fratello di Emma, doveva incontrarsi nella scorsa puntata proprio con Petra, ma la cosa non ha potuto avere luogo a causa dell’incidente che ha portato l’uomo in coma, per cui non sappiamo quale fosse il motivo di questo appuntamento. Neanche l’uscita di Roberto dal coma ha potuto diradare il mistero, dato che l’uomo ha perso la memoria di questi fatti.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 confermano che molti nodi verranno al pettine. Dopo un duro scontro con Emma, interrotto prontamente da Armando, Petra Novak rivela alla protagonista ciò che sa sul misterioso traffico di bambini in cui sarebbe rimasta coinvolta la piccola Alice. Nonostante questo, Emma è tutt’altro che convinta che la donna non nasconda altri segreti su questo argomento. Nel frattempo, però Enrico è sempre più vicino a Petra, e questo lo porta a rischiare seriamente la vita, quando viene attaccato da uno dei trafficanti.

Luce di occhi 2 che fine fa Diana

Il grande mistero di questa stagione di Luce dei tuoi occhi continua a essere quello attorno al personaggio di Diana, la giovane ballerina interpretata dall’attrice Irene Paloma Jona. Petra Novak, che l’ha portata all’Accademia per farla conoscere a Emma, si tratterebbe in realtà di Alice, la figlia della protagonista, fatta passare per morta alla nascita e rapita da dei trafficanti di bambini. Eppure, per adesso l’unico elemento concreto a supporto di questa tesi è la parola della stessa Petra, che però ha già dato modo di non apparire del tutto sincera e affidabile.

I segreti rimangono fino all’ultima puntata, dato che Petra arriva al punto da pensare di abbandonare Vicenza con la ragazza, dopo la scoperta dell’uscita dal coma di Roberto. Quando però si scopre che l’uomo non ricorda più perché si dovessero incontrare, Petra cambia idea. Nel finale di stagione di Luce dei suoi occhi 2 verrà però finalmente svelata la verità su Diana: è davvero lei Alice? Le anticipazioni non rivelano il gran mistero della seconda stagione, non resta quindi di guardare l’ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno.