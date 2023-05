Casa a prima vista Ida Di Filippo chi è: etá, Instagram

Ida Di Filippo è nel cast di Casa a prima vista, il nuovo show in onda su Real Time dedicato al mondo immobiliare italiano

Nel cast di questa prima stagione del programma di Real Time Casa a Prima Vista, in qualità di agente immobiliare, c’è Ida Di Filippo, campana trapiantata a Milano. È appena iniziato, ma sta già riscuotendo un grande successo il nuovo programma della rete, in cui diversi agenti immobiliari devono assistere i loro clienti e aiutarli a trovare la dimora dei loro sogni in città difficili come Milano. Una sorta di reality show ma senza concorrenti, che segue da vicino il lavoro di professionisti del settore impegnati in mercati altamente complessi e affascinanti come quelli della City e della Capitale. La trasmissione cult nasce in realtà come remake italiano del fortunato format francese Chasseur D’Appart,

noto anche col titolo internazionale di Flat Hunters, ed è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Lo show va in onda tutte le sere su Real Time, canale 31, a partire dalle 20.20 e il mercoledi in prima serata. Ida di Filippo di Casa A Prima Vista è, stando alla biografia ufficiale, un’agente immobiliare molto astuto e capace. Il suo punto di forza è nelle sue origini campane che la rendono capace di creare un’empatia unica con i clienti che la trovano subito simpatica e alla mano. La sua carta vincente è l’ironia e un carattere molto affabile, che va a rinforzare la sua forte competenza nel proprio lavoro. Mariana D’Amico e Gianluca Torre anche loro nel cast insieme a Ida di Casa a Prima Vista la temono per la sua solarità.

Ida Di Filippo carriera

L’agente immobiliare di origini napoletane ha circa 35 anni d’età, è nata a Salerno ma non conosciamo il segno zodiacale nè la data di nascita. Della vita privata, come dichiarato dalla stessa Di Filippo in una puntata del programma, è fidanzata con un infermiere. Se volete conoscerla meglio, il consiglio è di seguire il suo profilo Instagram ufficiale, per controllare ogni aggiornamento. Nell’ultimo periodo, comprensibilmente, Ida pubblica principalmente contenuti legati alla sua attività nel programma tv Casa a prima vista, ma ogni tanto affiorano dettagli più personali. Ad esempio, troviamo un messaggio per celebrare la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, la sua squadra del cuore.

Non sono noti in verità nemmeno molti dettagli riguardo alla carriera professionale di Ida Di Filippo. Sappiamo che è un’agente immobiliare di successo, e che lavora e vive a Milano. Risulta che abbia frequentato il Liceo Classico Statale Gian Battista Vico di Corsico, alla periferia di Milano, ma non conosciamo quale sia esattamente il suo titolo di studio. Attualmente lavora nel settore dell’Asset Management focalizzata sulla città di Milano per l’agenzia Dire Immobiliare, e dal sito di Real Time apprendiamo che l’agenzia per cui lavora “collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti”. Sicuramente scopriremo qualcosa di più su Ida Di Filippo nel corso delle puntate di Casa a prima vista.