Casa a prima vista narratore Andrea Pellizzari chi è: era famoso

Casa a prima vista è narrato da Andrea Pellizzari: la voce del programma di Real Time è Mr Brown de Le Iene e lavorava con Fabio Volo

Se vi state chiedendo chi è il narratore di Casa a Prima Vista la risposta è una voce nota al grande pubblico. Il cast dello show è composto, come detto, da 6 diversi agenti immobiliari sparsi su due città: Mariana D’Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo a Milano; Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu a Roma. Ma c’è un settimo protagonista del programma di Real Time, anche se non lo vediamo mai in volto e ci limitiamo ad ascoltarne la voce: si tratta di Andrea Pellizzari che il narratore di Casa a Prima Vista. La voce del programma sul mercato immobiliare è nato a Udine il 27 febbraio 1967, e ha dunque 56 anni; è una volto (e una voce) piuttosto noto del mondo dello show business italiano, noto soprattutto come dj ma anche come attore e conduttore radiofonico e televisivo. Se volete conoscerlo meglio, potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale.

La carrera di Andrea Pellizzari è iniziata quando aveva solo 15 anni, nel 1982, e divenne dj di Radio Canale 49 a Udine, la sua città. Successivamente ha preso a lavorare per altre emittenti radiofoniche, come Radio Attività a Trieste, Radio Fantasy a Grado e Radio Melody, fino a che nel 1983 non è arrivato a Radio Italia come fonico., Dopo essere stato direttore artistico per varie radio del Friuli Venezia Giulia, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, nel 1994 è rientrato a Radio Italia, stavolta per lavorare come speaker e condurre in particolare la classifica della dance.

Andrea Pellizzari carriera

A partire dal 1997 la carriera del narratore di Casa a Prima Vista si è spostata in tv, iniziando dal canale satellitare Match Music, dove ha lavorato fianco a fianco con Fabio Volo. Nel 1998 è passato a Rai 2, conducendo insieme a quest’ultimo Soci da spiaggia, e poi I duellanti con Massimo Cervelli. La carriera di Andrea Pellizzari è proseguita dunque su Italia 1, conducendo accanto a Fabio Volo e Simona Ventura Le Iene. Negli anni successivi ha lavorato a diversi programmi, alcuni dei quali creati proprio da lui, su varie emittenti in radio e in tv, come RDS, Radio Deejay, La7, Canale 5, Radio Capital e Radio 105.

Oltre che per le sue varie apparizioni a Le Iene, Andrea Pellizzari è noto il personaggio parodistico di Mr. Brown, creato per diverse candid camera televisive. Oggi Andrea Pelizzari continua la sua carriera da Dj anche se ha spiegato che il pubblico delle discoteche è molto cambiata rispetto al passato. Dell’iconico Mister Brown non sono noti molti dettagli della sua vita privata e sentimentale. Dunque non sappiamo se ha una moglie, una compagna o se ha dei figli. Spulciando sul profilo Instagram della voce narrante di Casa a Prima Vista possiamo ammirare molti scatti che provengono dal suo lavoro di dj in giro per l’Italia. Tra i luoghi del cuore dell’ex del cast delle Iene Ibiza, un’isola incantata dove quando può trascorrere il suo tempo libero.