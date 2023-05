Anticipazioni Un posto al Sole Lara fregata: il piano di Ida e Marina

Un posto al sole anticipazioni Lara e Tommy: Ida tornerà per riprendersi suo figlio

Le anticipazioni di Un Posto al Sole su Lara e come verrà smascherata riguardo l’inganno sul piccolo Tommy della madre naturale Ida stanno per compiersi. Sono mesi e mesi che i telespettatori della soap ambientata a Napoli stanno aspettando questo momento che pone fine alla cattiveria del personaggio interpretato da Chiara Conti che per vendicarsi di Marina è arrivata a far credere a Roberto che il piccolo Tommaso è suo figlio. Dagli spoiler vedremo Ida madre naturale del neonato tornare a Palazzo Palladini per cercare a tutti i costi di riavere indietro quel bambino che era stato costretto a vendere. I telespettatori più attenti di UPAS ricorderanno che ad un passo dalla chiusura della trattativa, la donna di origini polacche si era tirata indietro perché non voleva più vendere a Lara il suo bambino. Sul cellulare della perfida ex dei Cantieri Palladini, arrivò la telefonata di un uomo a cui chiese aiuto per convincere Ida a mantenere il patto sul piccolo Tommaso, Dunque si scoprirà dalle anticipazioni di Un Posto al Sole su Lara che Ida è stata costretta a lasciare andar via il frutto del suo amore e che una volta riacquistata la fiducia per poter raggiungere il suo obiettivo è tornata a Napoli per raccontare tutta la verità. Inizialmente troverà difficoltà non potendo andare alla polizia perché altrimenti verrebbe condannata per traffico di minori e sarà difficile riuscire ad ingannare il personaggio a cui presta il volto l’attrice Chiara Conti ma troverà dalla sua una valida alleata. Si tratta dell’attuale moglie di Roberto Ferri.

Anticipazioni Un Posto al Sole Lara e Ida

L’imprenditore arriverà addirittura a pensare che sia giusto che Lara e Tommy si trasferiscano a Palazzo Palladini ma finalmente Marina ritornerà in scena a mettere le cose al proprio posto. Londra le è servita per riflettere e capire che riversare la sua rabbia sul suo matrimonio piuttosto che togliere di mezzo Lara non è di certo nel suo stile avendo superato anche situazioni peggiori come il far fuori la figlia erede naturale del suo ex marito per l’eredità oppure il tentato omicidio di Greta madre di Cristina avuta con Roberto Ferri. Più agguerrita che mai, secondo spoiler non ufficiali a differenza di quelli riguardo il ritorno della madre naturale di Tommy che invece sono verificati, si alleerà con Ida e metteranno in piedi un piano volto a smascherare Lara. Sembra facile ma in realtà la cosa più importante è fare il test del DNA al bambino per dimostrare a Roberto, cascato come un pollo nel tranello, che non si tratta di suo figlio come invece ha voluto far credere Lara fin dall’inizio. Sarà difficile introdursi in casa della donna dato che è sempre insieme al neonato e a quel punto sarà proprio quando il personaggio di Chiara Conti si sentirà al culmine della sua soddisfazione che verrà colpita dalle due donne. Sarà proprio la presenza di Tommy a Palazzo Palladini che agevolerà questa operazione e che porrà finalmente fine all’inganno di Lara.