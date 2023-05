Anticipazioni Il Patriarca ultima puntata: la fine di Nemo

Anticipazioni Il Patriarca ultima puntata di stasera 19 maggio: come finisce la fiction di Canale 5 con Claudio Amendola

È il momento dell’atteso gran finale stasera 19 maggio 2023 verrà trasmessa l’ultima puntata de Il Patriarca e stando alle anticipazioni ci sarà da stupirsi. La serie Mediaset con Claudio Amendola protagonista, remake italiano della spagnola Vivir si permiso (Vivere senza permesso, in italiano), si concluderà con gli ultimi due episodi. Gli spoiler su cosa succederà alla fine, a Nemo Bandera, l’imprenditore pugliese di successo dietro cui si nasconde in realtà un boss del narcotraffico e che al contempo si trova a dover fare i conti con l’Alzheimer, sono quindi abbastanza verificati essendo un riadattamento spagnolo.

Per il protagonista de Il Patriarca arriva il momento decisivo, in cui dovrà per forza fare una scelta su chi gli succederà alla guida della Deep Sea Nemo Bandera si trova preso tra due fuochi: da un lato l’ispettore Monterosso, che ha ormai il fiato sul suo collo, e dall’altro Freddy, che lo sta ricattando dopo quanto avvenuto al banchetto nuziale di Nina e Mario. Solo l’intervento di Monica sembra poter dare una mano al protagonista. Stando alle anticipazioni sull’ultima puntata de Il Patriarca anche Lara può fare la sua parte, abbandonando però i suoi principi morali per andare per la prima volta in soccorso della sua famiglia.

Non finirà qui la serie di Mediaset, che ha riscosso un ottimo successo in queste serate (circa un 15,6% di share). Dato che lo sceneggiatore Mizio Curcio ha già confermato a Tvblog che la produzione di una seconda stagione è già in corso. Probabilmente assisteremo alla messa in onda di Il Patriarca 2 già nel 2024, presumibilmente nello stesso periodo di quest’anno.

Il Patriarca come finisce

Al momento, facendo leva solo sulle anticipazioni dell’ultima puntata de Il Patriarca, non è dunque possibile sapere come finisce la fiction di Canale 5, dato che è stata rinnovata per almeno un’altra stagione. Ma qualche indizio più che concreto arriva da Vivir sin permiso, la serie spagnola originale, andata in onda nel paese iberico tra il 2018 e il 2020, e disponibile alla visione in Italia su Netflix. Questo show ha avuto un disceto successo, chiudendosi però dopo due sole stagioni, per cui Il Patriarca 2 potrebbe anche essere la conclusione definitiva della serie. Si tratta di un finale di riscatto per il protagonista della storia della serie spagnola, Nemo Bandeira (interpretato da José Coronado), che nonostante i sempre più gravi problemi con la memoria a causa della malattia e le umiliazioni subite dai suoi nemici, riesce a ribaltare la situazione nel finale della seconda stagione. Armato del suo fidato taccuino dei ricordi, il personaggio principale di Vivere senza permesso mette in pratica un elaborato piano per proteggere i suoi cari e porre fine alla guerra con gli Arteaga. Anche per Claudio Amendola finirà allo stesso modo? Non resta che aspettare come si evolverà la trama della fiction nella sua versione italiana e se si preferirá attendere il prossimo anno per il gran finale o si darà invece spazio alla famiglia del narcotrafficante.