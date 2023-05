Tony Hadley moglie e figli: una vita da scandalo

I dettagli della vita privata di Tony Hadley: il nuovo matrimonio, l’ex moglie e i figli dell’ex cantante degli Spandau Ballet

Si chiama Alison Evers la moglie di Tony Hadley, celebre ex frontman degli Spandau Ballet con un grandissimo seguito proprio nel nostro paese. La donna è la seconda moglie dell’artista e il loro matrimonio è stato celebrato nel luglio del 2009 a Cliveden, una celebre villa inglese che si trova nel Buckinghamshire, dove la coppia attualmente vive, e che negli anno ha fatto da sfondo a tantissime cerimonie, anche a matrimoni reali. A differenza del suo celebre marito, Alison Evers non fa parte del mondo dello spettacolo e solo saltuariamente, nel corso degli anni anni, si è mostrata in pubblico al fianco del marito. Anche sul profilo Instagram del cantante è difficile trovare qualche foto in compagnia della moglie, ma ci sono più che altro scatti dedicati alla sua vita professionale. Tony e Alison hanno avuto due figlie: la prima è Zara, nata nel settembre 2006 e che quindi oggi ha 16 anni, la seconda è invece Genevieve, che è venuta al mondo nel febbraio 2012 e che quindi oggi ha 11 anni. A causa del suo lavoro, Tony si trova molto spesso a essere in viaggio e lontano dalla famiglia, quindi spetta soprattutto ad Alison il compito di crescere le loro due figlie, ma il cantante sicuramente non fa mancare il suo apporto e in tutte le interviste traspare la serenità della famiglia dell’ex frontman degli Spandau Ballet.

Tony Hadley ex moglie

Prima del matrimonio con Alison Evers, l’ex volto degli Spandau Ballet è stato sposato con Leonie Lawson, il primo amore della sua vita. L’unione tra i due è stata molto lunga, il matrimonio risale al 1983 ed è giunto a termine dopo ben venti anni nel 2003, sei anni prima che il cantante convolasse nuovamente a nozze con Alison. Dall’unione tra Tony e Leonie sono nati tre figli: Tom, Toni e Mackenzie. Al pari della nuova moglie, anche Leonie non fa parte del mondo dello spettacolo, ma di lei ha parlato in alcune occasioni il cantante, che ha raccontato come spesso il loro matrimonio non è stato facile soprattutto a causa della carriera dell’artista, che ovviamente si trovava a dover viaggiare molti per i propri tour e quindi spesso era lontano dalla famiglia, uno scenario che come abbiamo visto continua a ripetersi anche oggi. I venti anni trascorsi al fianco di Leonie sono comunque stati molto felici per Tony, nonostante la vita frenetica che si trovava a fare, e sicuramente il ricordo più bello di questa lunga unione sono i tre figli che sono nati. Il rapporto tra i due ex coniugi sembra essere rimasto molto buono, come testimoniano anche le parole dello stesso Tony a Sorrisi e canzoni qualche tempo fa, quando ci ha tenuto a ringraziare Leonie facendo un bilancio della sua vita. I tre primogeniti di Tony Hadley sono ormai tutti grandi, hanno superato i trenta anni, ma tutti loro sono rimasti lontani dai riflettori nonostante la grande notorietà del padre.