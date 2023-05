Dua Lipa fidanzato chi è Romain Gavras: figlio d’arte

Il nuovo fidanzato di Dua Lipa è il regista Romain Gavras, 41 anni, figlio d’arte e apparso sul red carpet del Festival di Cannes insieme alla cantante

Dua Lipa è letteralmente una delle pop star di maggior successo al mondo, quindi è ovvio che la sua vita privata sia al centro dell’attenzione. La cantante in passato è stata legata ad Anwar Hadid e ha frequentato il musicista Jack Harlow e il comico Trevor Noah. Ora però sembra che Dua Lipa, 27 anni, abbia trovato una nuova persona speciale. Del resto più volte l’artista ha raccontato di credere tanto nell’amore anche e soprattutto per il rapporto dei suoi genitori che le hanno imposto standard davvero elevati. Al Festival di Cannes è arrivata la conferma del nuovo amore della voce di One Kiss: il nuovo fidanzato di Dua Lipa è Romain Gavras, regista, nato il 4 luglio 1981 ha 41 anni di età. Di origini francesi, è nato a Parigi ed è figlio d’arte perché il padre è il regista greco-francese Costa Gavras e della produttrice cinematografica Michèle Ray-Gavras.

Di recente Romain Gavras ha diretto Atheana, thriller d’azione di Netflix. Il fidanzato di Dua Lipa si è anche cimentato nella regia di video musicali, tra cui “Bad Girls” di M.I.A. e “No Church in the Wild” di Jay-Z, Kanye West e Frank Ocean. Ha anche girato alcune campagne pubblicitarie di successo come “Coeur Battant” di Louis Vuitton, “J’adore” di Dior: The New Absolu” e “The Corner” di Powerade. Nel 2017 Romain Gavras ha ricevuto il premio come miglior video musicale per “Gosh (Version 2)” di Jamie XX, mentre nel 2013 è stato nominato due volte per un Grammy nella categoria Best Short Form Music Video per “No Church in the Wild” di Jay-Z e Kanye e “Bad Girls” di M.I.A., mentre l’anno precedente ha portato a casa un MTV Video Music Award per quest’ultimo.

Dua Lipa e Romain Gavras storia d’amore

Dua Lipa e Romain Gavras sono stati avvistati per la prima volta insieme il 28 febbraio 2023 prima della sfilata della Settimana della Moda di Parigi di Saint Laurent. Qualche giorno prima, la coppia è stata avvistata mentre lasciava insieme l’afterparty dei BAFTA. All’epoca il The Sun aveva rivelato che il cantante e il regista si stessero “conoscendo tranquillamente da mesi e che si stavano divertendo a passare del tempo insieme”. A quanto pare la storia d’amore tra Dua Lipa e Romain Gavras dura già da mesi e hanno presentato i loro amici e parenti durante il periodo delle feste natalizie. Non si hanno ulteriori notizie sulla relazione ma la presenza insieme al Festival di Cannes ha di fatto ufficializzato la loro storia d’amore. Il regista Romain Gavras non è nuovo al mondo della musica anche nella vita privata, infatti ha avuto una relazione di sei mesi con la cantante Rita Ora prima di separarsi nel marzo 2021. Il motivo della rottura è stata la difficoltà per gli impegni di lavoro di entrambi, all’epoca secondo fonti vicine ai due avevano provato a far funzionare le cose, ma poi hanno convenuto che non era destino. Sono rimasti vicini, ma era semplicemente impossibile mantenere una relazione in cui si vedevano a malapena.