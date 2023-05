Edoardo Vianello moglie Elfrida chi è: incontro in corsia

La moglie di Edoardo Vianello, 85 anni, è Elfrida Ismolli. La coppia ha 37 anni di differenza e si sono conosciuti in sala d’attesa

La moglie di Edoardo Vianello è Elfrida Ismolli, sposata nel 2006 presso la chiesa sconsacrata delle Terme di Caracalla. La donna è di origini albanesi ed è nata nel 1975, ha quindi 48 anni di età e di lavoro fa l’ingegnere elettronico. Sono 37 gli anni di differenza dal marito, infatti il cantante è nato nel 1938 e ha 85 anni di età. Proprio questo dettaglio ha ovviamente scatenato il gossip anche perché il cantante di canzoni storiche come Abbronzatissima e I Watussi era stato legato per più di dieci anni con la cantante collega Wilma Goich formando una delle coppie dello spettacolo più conosciute. Elfrida Ismolli ha raccontato come ha conosciuto Edoardo Vianello, un aneddoto che ama raccontare e che spiega come la relazione sia nata quasi per caso. I due si sono conosciuti in una situazione abbastanza insolita: all’interno di uno studio dentistico.

Mentre si trovavano nella sala d’attesa, iniziarono a scambiare quattro chiacchiere, e tra una battuta e l’altra decisero di restare in contatto. Lei all’epoca non sapeva chi lui fosse, anche se conosceva le sue canzoni più famose. In seguito a un lungo corteggiamento, avvenuto soprattutto attraverso le telefonate di Edoardo Vianello a Elfrida Ismolli, la coppia si è sposata nel 2006. Ovviamente non poteva mancare il dentista che per certi versi ha permesso ai due di iniziare la loro storia d’amore ed è stato scelto come testimone. Edoardo Vianello ha avuto tre moglie: la prima è stata la collega Wilma Goich, a cui è stato legato dal 1967 al 1978, sia nella vita privata ma anche a livello artistico; successivamente, nel 1991, il cantante romano ha sposato Vania Muccioli, con cui è stato insieme fino al 1998. Sei anni dopo il matrimonio del cantante con l’attuale moglie Elfrida Ismolli.

Dal suo matrimonio con Elfrida Ismolli, detta Frida, Edoardo Vianello non ha avuto nessuno erede, ma il cantante romano ha due figli avuti dai precedenti matrimoni. Il 20 luglio 1970 ebbe dalla moglie di allora, Wilma Goich, la sua prima figlia Susanna, che successivamente è diventata conduttrice radiofonica per Radio Italia Anni 60. La primogenita di Edoardo Vianello è però tragicamente deceduta a causa di un tumore il 7 aprile 2020, prima di compiere 50 anni. Proprio il triste evento ha creato un’ulteriore rottura tra il cantante e Wilma Goich con quest’ultima che al Grande Fratello Vip ha spiegato di non aver mai tradito il suo ex marito nonostante quanto scritto dallo stesso nel suo libro e che anzi è stata lei a dover subire tanti tradimenti nel corso del loro matrimonio. Un botta e risposta che si è concluso con un nulla di fatto. Inoltre parlando della morte della figlia Susanna, Wilma Goich ha rivelato in lacrime di essere stata sola accanto alla donna nel momento della sua scomparsa mentre Edoardo Vianello, stando a quanto detto dalla cantante, è rimasto a casa. Il secondo figlio della voce di Abbronzatissimi è Alessandro Alberto, nato nel 1980 dal matrimonio con Vania Muccioli. Su di lui però non sono disponibili informazioni. Anche in questo caso il gossip ha parlato di loro perché più di 10 anni fa la donna aveva attaccato il suo ex marito perché non pagava gli alimenti.