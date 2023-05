Sergio Caputo moglie quella curiosità ora svelata

La moglie di Sergio Caputo è Cristina Zatti con cui ha avuto tre figli. La vita privata della voce di Blu e la curiosità sulla coppia

Sergio Caputo, oggi 69 anni, ha una moglie e tre figli. La compagna di vita del cantante si chiama Cristina Zatti. La coppia si è conosciuta per caso, un colpo di fulmine e i due non si sono mai più lasciati. Si sono sposati in Francia dove vivono attualmente con i loro bambini: Lucrezia 11 anni, Victor 9 anni e Ludwig 6 anni. Il cantante di Il Garibaldi Innamorato ha rivelato in diverse interviste di avere una faccia da bravo ragazzo ma di essere stato una testa calda. Con sua moglie è stato tutto diverso, lei lo completa tanto che il nomignolo datole dal marito è la Capitologa. Cè però un aneddoto, una curiosità svelata da poco e che ha fatto sorridere i fan del cantautore romano. La prima volta che abbiamo visto la moglie di Sergio Caputo è stata nel 2015 sulla copertina dell’album “Pop, jazz and love”. Una dolce dedica d’amore alla donna che oltre venti anni fa gli ha rubato il cuore. È una polaroid scattata nell’intimità della loro vita privata, con Cristina Zatti con un’asciugamano in testa e in accappatoio appena uscita dalla doccia, con un sorriso davvero smagliante ma non è tutto. La voce di Sabato Italiano ha voluto usare lo scatto come sorta di tributo alla moglie.

Alla fine sono stati coinvolti anche i davvero spelnidi fugji del jazzista, pure a loro è dedicato il già citato album Pop, Jazz & Love. Sergio Caputo ha spiegato che mentre lavorava al disco, lui e sua moglie stavano pensando di mandarli all’asilo nido, per cui possiamo dedurre che nel 2015 non avrebbero dovuto avere più di 3 anni Lucrezia e Victor e che Ludwig non era ancora in cantiere. Con Cristina Zatti c’è tanta complicità e come ha raccontato il cantante adorano trascorrere del tempo della loro vita privata coinvolgendoli in ogni aspetto della loro vita privata. Anche in questo caso c’è un divertente aneddoto reso noto dall’artista romano. Avevano deciso di mandare i primi due figli all’asilo nido, ma è stata una vera e propria avventura piú difficile del previsto i due si ammalavano spesso e praticamente stavano più a casa che a scuola. A prescindere dalla interviste, sul suo profilo Instagram ufficiale, Sergio Caputo non dà molte informazioni sulla sua famiglia e la sua vita privata, e quelle poche volte che appaiono i figli sono sempre di spalle.

Sergio Caputo oggi

Oggi Sergio Caputo ha 69 anni e continua a portare avanti al sua carriera di cantante e musicista. Infatti è in corso il suo tour 2023 in giro per l’Italia con numerose tappe. Ormai il cantante di Sabato Italiano da anni vive e lavora in Francia, e questo si riflette su diversi suoi brani, che vengono ormai cantanti direttamente in lingua francese. Il suo ultimo album è intitolato appunto Sergio Caputo en France, ed è uscito nel 2019, mentre l’ultimo singolo è un brano autoprodotto dal titolo Ma che lurida estate, uscito nel 2020.