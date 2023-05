Umberto Tozzi moglie e figli: pazzo della modella

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi: la storia d’amore del cantante di Ti Amo con ben tre matrimoni e i figli della coppia

Con oltre 80 milioni di copie vendute nel mondo, Umberto Tozzi è uno dei cantanti italiani di maggiore successo di sempre, grazie a una carriera iniziata nel 1968 e che prosegue tutt’oggi, nonostante l’artista torinese abbia ormai già 71 anni. Il cantante di Gloria e Ti Amo si è sposato due volte in vita sua, la prima con Serafina Scialò, da cui ha avuto il figlio Nicola Armando, nato nel 1984. Questo matrimonio è finito in maniera abbastanza burrascosa e i rapporti tra il cantante e questo ramo della sua famiglia sono ancora oggi molto tesi, tanto che il figlio in passato ha dichiarato di aggiungere il cognome Tozzi, quando si presenta, solo quando è necessario e se quando gli chiedono se è parente del cantante risponde negativamente. Una presa di posizione netta da parte dall’uomo che preferisce usare i due nomi evitando di usare il cognome. L’attuale moglie di Umberto Tozzi è Monica Michielotto sposata nel 1995. Non si hanno dettagli sull’età e sul luogo di nascita della donna ma si sa che è stata una modella e in un’intervista ha raccontato com’è nata la storia d’amore con il cantante. I due erano nella stessa location, lei per una sfilata e lui per un concerto e lì è scattato un autentico colpo di fulmine.

Dopo essersi sposati con rito civile nel 1995 e poi in chiesa, Umberto Tozzi e sua moglie hanno rinnovato i volti due volte la prima con una cerimonia alla Mauritius e un’altra a Montecarlo, la città dove vivono da tempo. La coppia ha avuto due figli, Natasha e Gianluca, che godono di una certa notorietà grazie alle pagine della cronaca rosa. Lei, modella e influencer classe 1989, è nota per le sue passate relazioni con l’imprenditore Stefano Ricucci, ex di Anna Falchi, poi con il figlio del patron di Grafica Veneta Alberto Franceschi, e più di recente con il motociclista Andrea Iannone, impegnato ora con Elodie. Gianluca Tozzi, invece, è un manager e produttore musicale, molto noto per la sua passata relazione con la modella Raffaella Fico. Ha curato l’immagine tra gli altri del padre, di Raf e di Marco Masini. Il figlio di Umberto Tozzi è sposato con l’attrice e modella Sofia Valleri. I due hanno un figlio di nome Aris, nipote di Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi malattia

Lo scorso dicembre, Umberto Tozzi ha rivelato di essere stato colpito da una brutta malattia. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante piemontese ha spiegato che l’aprile precedente il suo cardiologo gli aveva prescritto una visita di routine, dalla quale però è emerso un tumore alla vescica. Per l’autore di Gloria è iniziato un periodo difficile, anche perché durante la chemioterapia ha poi contratto pure il Covid per ben tre volte, complicazioni che hanno reso ancora più in salita la strada verso la guarigione. Fortunatamente, però, le cure hanno avuto un effetto positivo, e Umberto Tozzi è uscito da questo momento complicato, risultando completamente guarito. Quando ha parlato per la prima volta della malattia, Umberto Tozzi ha voluto ringraziare sua moglie Monica Michielotto che gli è stato accanto giorno dopo giorno e gli ha dato la giusta forza mentale e fisica per recuperare.