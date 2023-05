Wax fratello chi è Bacio più famoso di lui

Wax ha un fratello: Bacio, fa anche lui il cantante e ha appena debuttato con un singolo. Scopriamo tutto sul suo conto: biografia, vita privata e Instagram.

Il pubblico televisivo ormai conosce molto bene Wax, vero nome Matteo Lucido, 20enne cantante nativo di Milano e tra i concorrenti di questa stagione di Amici, lo storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Pochi sanno però che Wax proviene da una famiglia di artisti e anche suo fratello fa il cantante, anche se la sua carriera in questo momento ha seguito un percorso un po’ differente, tenendosi lontano dalla tv e facendosi conoscere attraverso i social network. Il suo nome d’arte è Bacio, anche se su Instagram lo trovate come ‘Bacio Gitano’: questo è il suo profilo Instagram ufficiale, seguito al momento da oltre 12.000 follower.

Il vero nome di Bacio è Pietro Lucido, ed è il fratello maggiore di Wax di Amici, essendo nato nel 2000 (ha quindi 23 anni). All’età di 13 anni, consigliato dal suo maestro di chitarra, si iscrive e supera l’esame di ammissione al conservatorio Verdi di Milano dove perfeziona la sua tecnica con la chitarra, ma inizia a dedicarsi anche al violino e alla musica elettronica. Quando ha 15 anni, Bacio realizza i suoi primi brani, completamente autoprodotti, e inizia a pubblicizzarli e farli ascoltare online, riscuotendo un po’ di interesse nel mondo discografico, ma preferendo terminare gli studi prima di dedicarsi a una possibile carriera musicale.

Se suo fratello Wax sta facendo parlare di sé soprattutto per ragioni comportamentali all’interno della scuderia di Amici, più che per il suo talento, Bacio ha già riscosso un certo successo al di fuori del mondo televisivo, divenendo abbastanza popolare di Tik Tok. Per il momento, Pietro Lucido sembra proprio voler restare lontano dalla televisione e dai talent show, a differenza di quanto fatto dal fratello minore. Infatti, nelle scorse settimane ha rilasciato dichiarazioni molto critiche proprio nei confronti del programma di Maria De Filippi. A un utente su Instagram che gli domandava se avesse intenzione di partecipare anche lui ad Amici, come suo fratello Wax, Bacio ha risposto seccamente che non lo farebbe neanche morto e nemmeno se venisse pagato o avesse la vittoria in tasca. E poi ancora, parlando di sé in terza persona: “A Bacio non serve Amici. Lui è già famoso di suo”.

Wax Fratello carriera

Infatti potremmo dire che, ad oggi, anche senza talent e apparizioni in tv la carriera musicale di Bacio pare essere già instardata sui binari giusti. Il giovane cantante milanese ha debuttato proprio a metà aprile con il suo primo singolo, dopo aver annunciato di aver firmato un contratto discografico con l’etichetta Sony Epic Records. La canzone si chiama Distante, un brano pop ballad prodotto da Enrico Brun, dai toni romantici e molto giovanili. Sulla canzone lo stesso Bacio ha rilasciato un’intervista per spiegare il significato. Il cantante ha spiegato che Distante parla della storia di due amanti che non vivono la loro relazione per paura nonostante sappiano che formano una coppia perfetta e non hanno dubbi sul loro trasporto.