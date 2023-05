Chi interpreta Emma in Ridatemi mia moglie

Beatrice Arnera è Emma in Ridatemi mia moglie, è l’ex di Marco Rossetti e ha fatto Buongiorno Mamma e Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Claudia De Angelis

Per molti è un volto noto del piccolo schermo ma con un hairstyle diverso era difficilmente riconoscibile: è Beatrice Arnera che interpreta Emma in Ridatemi mia moglie. Nella serie Sky in due episodi con Fabio De Luigi, l’attrice ha un ruolo secondario ma fondamentale per la trama, veste i panni di un’affascinante collega di lavoro di Giovanni e nasconde per lui un profondo sentimento. L’attrice è di origini piemontesi, è nata infatti ad Acqui Terme il 31 luglio del 1995 ed è del segno zodiacale del Leone. Potremmo definirla una figlia d’arte, infatti sua mamma è una famosa cantante lirica di nome Silvia Gavarotti. Si stabilisce, per studiare recitazione, a Roma poco meno che maggiorenne: il suo primo ruolo è una comparsa in un episodio del Commissario Montalbano dal titolo Un covo di vipere mentre poco dopo ha partecipato al cinema nella commedia Puoi baciare lo sposo. È però sul piccolo schermo che Emma di Ridatemi mia moglie raggiunge la notorietà, è nel cast di Una grande famiglia ma soprattutto de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Claudia De Angelis, personaggio presente solo nel 2015. Di recente abbiamo visto l’attrice nei panni di Valeria Ferrante in Un Passo dal Cielo e Agata in Buongiorno Mamma 2. Per quanto riguarda la sua vita privata, Beatrice Arnera è stata legata a Marco Rossetti, grande protagonista della settima stagione proprio di Un Passo Dal Cielo nei panni di Nathan oltre che attore di Doc 2 nel ruolo di Damiano. Attualmente il fidanzato dell’attrice è Andrea dei PanPers comico impegnato su TV8 con Elettra Lamborghini in uno show divertente.

Ridatemi mia moglie cast

Oltre a Beatrice Arnera nei panni di Emma, ci sono diversi attori famosi nel cast di Ridatemi mia moglie: i protagonisti sono Chiara interpretata da Anita Caprioli che abbiamo già visto in Immaturi e Fabio De Luigi che presta il volto a Giovanni. Di spessore la presenza di Carla Signoris nei panni di Rossana e Diego Abatantuono che ha invece interpretato Renato. Tra i volti più noti degli ultimi anni ritroviamo nella serie firmata da Sky Diana Del Bufalo che è Lucia mentre Alessandro Betti è il perfido Antonio. Ridatemi mia moglie è composto originariamente da due episodi che sono stati trasmessi su Sky lasciando perplessi i telespettatori che si sono chiesti quando esce il terzo episodio o se ci sarà una seconda stagione. Al momento non è in cantiere nessun sequel perché non è stata rinnovata per un sequel. La miniserie porta la firma in regia di Alessandro Genovesi ed è stata trasmessa anche su Canale 5 in un unica soluzione, cioè i due episodi sono stati accorpati come se fosse un film commedia. La trama di Ridatemi mia moglie è tipica infatti degli ultimi format campione d’incassi del cinema italiano: Giovanni e Chiara sono in crisi perché lei è stressata dal lavoro in ospedale mentre lui è spesso all’estero.